Rewind 2016 - Mein Magen hat recht

Das Brexit-Jahr von innen, es war zum Kotzen. Und reden wir einmal nicht von Fake News, der Sun und der Daily Mail: Die öffentlich-rechtlichen Medien taten ihren Teil dazu.

Ganz schön metaphorisch, dachte ich mir gestern, auf dem Badezimmerboden knieend, während mein Magen die Aufgabe, das Weihnachtsessen zu verdauen, frei zu einem bitteren Statement über den Verlauf des vergangenen Jahres uminterpretierte.

Auch Eingeweide dürfen streiken, und gleichermaßen empfehle ich mich hier aus dem zwanzigsten Jahr in meiner Wahlheimat mit dem Aufruf zum Migrant_innenstreik am 20. Februar.

Das Prinzip ist einfach: Den Briten zu zeigen, was passieren würde, wenn wir Ausländer_innen, allesamt Geiseln des Projekts Brexit, nicht mehr da wären.

Brexit-Blogs 2016

„Die Referenzen auf den Zweiten Weltkrieg auf den Titelseiten der letzten zwei Tage lassen jedenfalls erahnen, was bis Juni auf uns zukommt”, schrieb ich am 4. Februar 2016 unter der Überschrift Hat Glühbirne zu hoch gegamblet? (Glühbirne, weil David Camerons prall runde Stirn vor lauter Erregung immer so puterrot glühte):

„Ein Verbleib in der EU wird also mit Appeasement gegenüber Hitler gleichgesetzt, das muss man sich einmal so richtig auf der Zunge zergehen lassen.

Wenn diese Botschaft beim Publikum ankommt, hat Glühbirne wirklich verloren, und ich bin ab Juni ein Alien hier.”

Bis März hatte sich schon eine gewisse Verzweiflung über die Debatte in meine Blogs eingeschlichen, siehe diesen hier mit Titel Sollen sie doch?:

„Jeden Tag mag ich mich am liebsten mit diesen Leuten hinsetzen und ihnen ganz geduldig und sanft das Prinzip einer Freihandelszone erklären, zumal es nicht ganz durchgedrungen sein mag.

Ein einzelner EU-Staat wie Deutschland exportiert sieben Prozent seiner Produkte nach Großbritannien und könnte Export-Tarife in diesem Segment natürlich wesentlich leichter wegstecken als die Briten, die – Handelsbilanzdefizit hin oder her – rund die Hälfte ihrer Exporte in die gesamte EU schicken.

Überhaupt keine Frage, wer da bei den Neuverhandlungen am längeren Ast säße, und eigentlich unvorstellbar, dass die Brexiters so ökonomisch analphabetisch sind, das nicht zu verstehen.“

Gegen Ende März waren Allison Pearson vom Daily Telegraph, Katie Hopkins von der Daily Mail dann schon soweit, den Terroranschlag von Brüssel für die Sache des Brexit zu instrumentalisieren, mit Schützenhilfe des Ex-Geheimdienstchefs Richard Dearlove, der bereits von einer Gelegenheit zum Austritt aus der Menschenrechtskonvention träumte.

Dass dann im Mai sogar schon Larry Elliott, der Wirtschaftschef des Guardian, einer der wenigen europafreundlicheren Tageszeitungen, sich zur Brexit-Seite bekannte und die EU als nicht die USA ohne den elektrischen Stuhl, sondern die UdSSR ohne Gulag bezeichnete, fiel vielleicht gar nicht so sehr ins Gewicht.

Eine Woche vor der Abstimmung der Schock des Mordes an der Unterhaus-Abgeordneten Jo Cox auf offener Straße. „Britain first, this is for Britain“, soll der Mörder während seiner Tat gerufen haben..

Dann der 23. Juni:

„Wenn dagegen passiert, was ich in meinem großen Zeh spüre, und Britannien tatsächlich Richtung Brexit stürmt, dann rasselt erst einmal das Pfund runter“, schrieb ich am Tag der Abstimmung, „Boris Johnson hat ja bereits versprochen, dass er sich entschuldigen wird, falls Britannien nach einem Brexit wieder in die Rezession schlittert. Wer diese Entschuldigung artig entgegen nimmt, kann sich darum dann ein Eis kaufen.“

Am 24.6. hatte bereits der Brexit Blues eingesetzt.

Und noch ein paar Post-Referendum Blogs:

8.9., zwei Wochen, nachdem der Pole Arek Jozwik in Harlow erschlagen wurde

13.10.

Der Sieg des Kleingeists. Theresa Mays Attacke auf die Weltenbürger_innen als Bürger_innen des Nirdgenwo

20.10.

Ins Maul geschaut, The Sun empfiehlt Zahnproben für Flüchtlinge.

Und passend zur Story nebenan: Katya Adler interviewt für die BBC in Berlin einen Identitären.