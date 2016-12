Exit Poll 2016 - Teil 1

Es geht ans Eingemachte. Hier sind eure Lieblinge des Jahres in den Kategorien: Song, Film, Party/Konzert, Spiel, Club, Hashtag und WTF-Moment des Jahres.

Rewind 2016 Der FM4 Jahresrückblick

Wir haben euch gebeten zu wählen, und ihr habt es getan. Ein großes DANKE dafür. Und jetzt ohne viel Blabla, die ersten Ergebnisse des FM4 Exit Polls 2016:

Bester Song

Letztes Jahr waren nur zwei österreichische Bands (Wanda und Bilderbuch) in dieser Kategorie vertreten, gewonnen hat der Kanadier Drake. Dieses Jahr sind sogar die Top 4 in heimischer Hand und überhaupt sechs von zehn gewählte Musiker_innen aus Österreich. Da müssen sich The XX, Radiohead und sogar David Bowie hinten anstellen.

Herzliche Gratulation an alle, aber vor allem an den klaren Sieger Voodoo Jürgens mit "Heite Grob Ma Tote Aus"!

(Man beachte: auch sein Song "Gitti" hat es in die Top Ten geschafft.)

Bester Film

Arrival ganz knapp vor Toni Erdmann. Die beiden waren eure klaren Favoriten, danach kommt lange nix und dann drängen sich Platz 3 bis 10 aufeinander. Die FM4 Filmredaktion scheint euch ganz Recht zu geben: Christian Fuchs über den Siegerfilm "Arrival". Pia Reiser über den Zweitplatzierten "Toni Erdmann". (Mea culpa: Der Verfasser dieses Textes hat nur einen einzigen der gelisteten Filme gesehen - man darf raten welchen - und ist erstaunt was er alles verpasst hat!)

Sony

Beste Party/bestes Konzert

Wanda in der Wiener Stadthalle war euer absolutes Konzerthighlight 2016, dicht gefolgt vom FM4 Frequency Festival und allerlei Bilderbuch-Konzerten. Schön ist auch der achte Platz für Parov Stelar, ein kleiner Trost, durch den die 18.000 Euro Vergnügunssteuer vielleicht leichter zu verdauen sind!? Ja, auch das war 2016. Leider.

Franz Reiterer / Radio FM4

Bestes Spiel

Tja, was soll man da noch sagen. Natürlich heißt der von euch gewählte Sieger in dieser Kategorie Pokémon Go! Das Spiel, das den Eltern-Spruch "Geht's raus spielen!" für immer verändert hat. Und ja, Pokémon Go wurde sogar bei Beyoncé-Konzerten gespielt, just sayin'.

Bester Club

1. Grelle Forelle, Wien

2. Fluc, Wien

3. Flex, Wien

4. Chelsea, Wien

5. Kombüse, Graz

6. Celeste, Wien

7. Rhiz, Wien

8. WUK, Wien

9. Weekender, Innsbruck

10. Das Werk, Wien

Die Hauptstadt scheint die besten Clubs zu haben, nur die Kombüse Graz und der Weekender in Innsbruck haben es noch in unser Ranking geschafft. Letztes Jahr war hier noch ein weiterer Wiener Club vertreten, die Pratersauna. Dieses Jahr mit neuem Besitzer und neuem Konzept, ist sie offenbar ganz aus eurer Wahrnehmung verschwunden.

Gewonnen hat die Grelle Forelle, die nicht nur mit gutem Programm und guten Partys, sondern auch immer wieder mit politischen Meldungen und Botschaften für Schlagzeilen gesorgt hat in diesem Jahr. Das gefällt euch anscheinend, darum auch Platz 1.

Grelle Forelle

Hashtags des Jahres

apa

(ungereiht)

#bpw16

#dankemerkel

#gönnung

#mehrdennje

#freeböhmi

#brexit

#vdb

#verafake

#wasfür1life

#uhugate

Die Möglichkeiten waren auch dieses Jahr wieder unendlich. Mit dabei ist in eurer Liste jedoch viel Politisches: 4x Van Der Bellen, bzw. die Bundes- präsidentenwahl(en), 1x Brexit und 2x Böhmermann. In die ungereihten Top Ten geschafft hat es auch das Jugendwort/der Jugendsatz des Jahres, außerdem Gönnung und der Allround-Hashtag, mit dem man sich für das Nicht-Gelingen verschiedenster Dinge bei der deutschen Bundeskanzlerin bedanken kann. #dankemerkel

WTF-Moment des Jahres

Klar vorne:

Donald Trump wird US-Präsident

Dann:

Aufhebung der BP-Stichwahl

Verschiebung der Stichwahl (Klebergate/Uhugate)

Aufwachen nach der Brexit-Abstimmung

Und:

Putschversuch in der Türkei

David Bowie ist tot

Auch hier viel Politik. Ganz klarer Sieger der WHAT THE FUCK-Momente im Jahr 2016 ist US-Wahlsieger Donald Trump. Dass er gewinnen wird, hat sich fast niemand von euch vorstellen können.

Die Bundespräsidentenwahlen, Brexit und der Putsch in der Türkei sind weitere WTFs aus dem politischen Weltgeschehen.

Einzigst David Bowie hat diese Liste noch komplementiert, ohne je Politiker gewesen zu sein. Dass seine Songs und Lyrics jedoch politisch waren und sind, kann man natürlich auch nicht bestreiten.

AFP / Timothy A. Clary

Am Mittwoch folgt dann der zweite Teil des Exit Polls 2016 mit euren liebsten Acts, Serien, Büchern, Lebensgefühlen und vielem mehr.