Mehr als nur Prinzessin Leia

Fünf wunderbare Momemte mit Carrie Fisher, die das Prinzessinnenimage im besten Sinne aufmischen.

Im Alter von 60 Jahren ist Carrie Fisher Dienstagabend an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben. Ihre Rolle als Prinzessin Leia in der "Star Wars"-Reihe hat sie zur Ikone mehrerer Generationen gemacht.

Carrie Fisher war aber nicht nur Schauspielerin, sondern auch angesehener Script Doctor innerhalb Hollywoods. So arbeitete sie am Feinschliff von Drehbüchern etwa zu "Hook", "Leathal Weapon", "Sister Act" oder auch der "Star Wars"-Prequel-Trilogie mit. Sie war stets eine laute und sehr ehrliche Stimme Hollywoods, die auch nicht vor Themen wie "mental illness" zurückschreckte.

Lucasfilm

Dass Carrie Fisher mehr war als eine lustige Frisur im Prinzessinnenkleid beweisen diese Videos.

Carrie Fisher in "Shampoo"

Ihren ersten Einsatz in einem Kinofilm hatte Carrie Fisher bereits 1975 im Film "Shampoo", zwei Jahre bevor mit "Star Wars" Prizessin Leia erstmals auf die Leinwand kam. Die selbstbewusste junge Frau, die den Frisör ihrer Mutter im Nu verführt, kauft man der damals 19-Jährigen in dieser Szene sofort ab:







Carrie Fisher beim Vorsprechen für "Star Wars"

George Lucas soll gemeint haben, dass ihm die junge Carrie Fisher für die Rolle einer Prinzessin etwas zu "pushy" gewesen sein soll. Allerdings war die Chemie zwischen ihr und Harrison Ford so überzeugend, dass sie die Rolle bekam. Die "Pushyness" hat sich Carrie Fisher ihr Leben lang im besten Sinne bewahrt. In your face, George.







Carrie Fisher in Blues Brothers

Einen äußerst kuriosen Auftritt bekommt Carrie Fisher in "Blues Brothers" - die durchgedrehte Schießwütige im Abwasserkanal, ja, auch das ist Carrie Fisher.







Carrie Fishers Ansprache für George Lucas

2005 bekommt George Lucas den AFI Life Achievement Award überreicht. Carrie Fisher hält eine humorvolle "Brandrede" auf ihn, den Sadisten Lucas, mit der sie ihm glatt die Show stielt. Oder mit anderen Worten: "Carrie Fisher roasts George Lucas":







Carrie Fisher bei Stephen Colbert

Gemeinsam mit ihrem Hund Gary, der ein eigenes Twitter-Profil hat, ist Carrie Fisher im November dieses Jahres in etlichen Late Night-Shows zu Gast, auch bei Stephen Colbert. Auf seine Frage "She got the force. How come she doesn't get a lightsaber?" antwortet Carrie Fisher mit gewohnter Ehrlichkeit:

"It's a bad thing for women. Even in space there's a double standard."