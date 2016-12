Exit Poll 2016 - Teil 2

Die besten Acts, Bücher, Serien, Magazine. Außerdem eure Held_innen des Jahres und eure Lebensgefühle, sowie das heimliche Lieblingslied.

Es ist vollbracht, der Exit Poll 2016 wurde ausgewertet. Danke nochmal für's Mitmachen, und nun auf zum Lesen und "Was? Nein! Wirklich?" rufen.

Act Des Jahres

1. Voodoo Jürgens

2. Ogris Debris

3. Bilderbuch

4. David Bowie

5. Radiohead

6. Bon Iver

7. Der Nino Aus Wien

8. Jamie T

9. AnnenMayKantereit

10. Drangsal

Rewind 2016 Der FM4 Jahresrückblick

Tatatataaa: Voodoo Jürgens hat nicht nur den - eurer Meinung nach - besten Song des Jahres 2016 geschrieben, nein, er ist auch euer Act und womöglich auch Gesamtkunstwerk des Jahres. Herzliche Gratulation!

Sonst auffallend: die Top 3 sind fest in österreichischer Hand.

FM4 / Alex Wagner





Heimliches Lieblingslied

1. Yung Hurn - "Bianco"

2. Voodoo Jürgens - "Heite Grob Ma Tote aus"

3. 257ers - "Holz"

4. Justin Bieber - "Sorry"

5. Pizzera & Jaus - "Jedermann"

6. Euroteuro - "Autogrill"

7. Der Nino Aus Wien - "Praterlied"

8. Justin Timberlake - "Can't Stop The Feeling"

9. Miike Snow - "Genghis Khan"

10. Rihanna - "Work"

Die Überschneidungen zwischen "heimliches Lieblingslied" und "Bester Song" sind wie immer sehr auffallend. Gewonnen hat diesmal Yung Hurn mit "Bianco", mein ganz unheimlicher Hit des Jahres ist auf Platz 6 gelandet und, hallo, Justin nur auf Platz 4?! Nun ja, so ist das eben in einer Demokratie.







Beste Serie

1. Stranger Things

2. Game Of Thrones

3. Black Mirror

4. Westworld

5. Gilmore Girls

6. Narcos

7. House of Cards

8. Shameless

9. Mr Robot

10. South Park

Stranger Things und dann kommt laaaange nichts. Die Entscheidung hätte klarer nicht sein können. Game of Thrones bleibt stetig auf Platz 2 (also genau wie letztes Jahr) und die neue Staffel Black Mirror scheint euch auch gefallen zu haben. Alle die Gilmore Girls gewählt haben, bitte hier weiterlesen.

Netflix

Magazin On/Offline

The Gap

1. The Gap

2. Datum

3. Vice

4. Falter

5. Fleisch

6. Missy Magazine

7. NEON

8. Spex

9. Ballesterer

10. Profil

Ein buntes Mischmasch bietet das Bild des Magazin-Rankings. Alles ist dabei: Musik, Reportagen, Feminismus, Fußball, Politik, etc. Es wird also noch gelesen, vor allem im Print-Journalismus, wie es aussieht! (Auch wenn die meisten der genannten Magazine eh auch eine ansehnliche Homepage haben.)

Platz 1 erklimmt, wie schon letztes Jahr: The Gap.

Bestes Buch

1. J.K. Rowling - "Harry Potter und das verwunschene Kind"

2. Benjamin von Stuckrad-Barre - "Panikherz"

3. Stefanie Sargnagel - "Fitness"

4. Benedict Wells - "Vom Ende der Einsamkeit"

5. Thomas Glavinic - "Der Jonas Komplex"

6. Roger Willemsen - "Wer wir waren"

7. Elena Ferrante - "Meine geniale Freundin"

8. Johann Hari - "Drogen - Die Geschichte eines langen Krieges"

9. Paula Hawkins - "Girl on a Train" (wurde dieses Jahr verfilmt)

10. Elias Hirschl - "Meine Freunde haben Adolf Hitler getötet und alles was sie mir mitgebracht haben, ist dieses lausige T-Shirt"

J.K. Rowling hat es auch nach dem offiziellen Ende der Harry Potter-Reihe wieder geschafft, mit einem Harry Potter-Buch den ersten Platz zu erklimmen. Wird das denn je aufhören!? Wir gratulieren jedenfalls!

Besonders freut den Verfasser dieses Textes die posthume Ehrung für Roger Willemsen und seine Zukunftsrede "Wer wir waren". Willemsen und sein Buch sind auf Platz 6.

Bemerkenswert ist der 3. Platz für Bachmannpreis-Publikumspreis-Gewinnerin Stefanie Sargnagel und ihr Buch "Fitness", das allerdings schon 2015 erschien und letztes Jahr hier schon den 1. Platz gemacht hat. Sie ist in unserer Top Ten übrigens zwei Plätze vor Glavinic, just sayin'.

Maria Motter

Held_in des Jahres

1. Alexander Van Der Bellen

2. Freiwillige Helfer_innen

3. Jan Böhmermann

4. Meine Freund_innen

5. Frau Gertrude

6. Bernie Sanders

7. David Bowie

8. Ich

9. Angela Merkel

10. Barack Obama

10. Mein_e Partner_in

Ganz klarer Sieger: die Held_innen-Urkunde geht an Alexander Van Der Bellen für seinen tapferen Wahlkampf und ein für ihn sicher furchtbar anstrengendes Jahr. Auf Platz 2 habt ihr alle Freiwilligen Helfer_innen gewählt, die sich auch dieses Jahr in allen möglichen sozialen Bereichen engagiert haben. Auch von uns ein großes DANKE dafür.

Wir unterstützen aber auch Platz 8 und alle, die uns gezeigt haben, dass ein starkes Selbstbewusstsein nichts ist, wofür man sich schämen muss. Eine Träne haben wir verdrückt bei Platz 4: All of your friends, mah.

Interessant: weder Donald Trump noch Hillary Clinton haben es ins Ranking geschafft, dafür aber Bernie Sanders auf einem soliden 6. Platz. Ex aequo auf Platz 10 befinden sich alle Partner_innen dieses Landes und Noch-US-Präsident Barack Obama. Platz 11 wäre übrigens seine Ehefrau Michelle Obama gewesen.

Eine Stimme ging übrigens an Kollegen Peter Filzmaier, wir leiten das gerne weiter!

APA/ HELMUT FOHRINGER

Das Lebensgefühl 2016

Diese Kategorie kann man nicht einfach auflisten, zu viel wurde genannt, zu unterschiedlich sind die Leben von uns allen. Aber bei einigen Dingen wart ihr euch dennoch ziemlich einig. Die beiden häufigsten Reaktionen im Jahr 2016 waren offenbar: "Was is das für 1 Life!?", sowie: "W(hat) T(he) F(uck)!!"

Außerdem: "Alles anfechten!", "Postfaktisch" und "Wahlkampf, Wahlkampf, Wahlkampf!". Sehr spezifisch aber dennoch nicht unpassend für das Jahr 2016 war auch folgendes Lebensgefühl: "Dieser Moment, wenn du, während das Festivalgelände evakuiert wird, mit vier Leuten in einem Dixiklo eine Party feierst."

In diesem Sinne: Party on!

2017, here we come!