Die letzte Show - Silvester mit FM4

Arschknapp ins neue Jahr. Wir senden 7 Stunden live von 19 bis 2 Uhr, spielen die beste Partymusik und haben jede Menge Schmäh dabei. Mit vielen Studioaktionen und wenig Vorsätzen! Stimm ab: Welcher Song soll das Jahr 2017 eröffnen?

Die letzte Show An Silvester von 19 bis 02 Uhr live im Radio und im FM4 Player. Der Hashtag der Silvesternacht lautet #dieletzteshow. Schickt uns Fotos eurer Partynacht via Email oder postet Fotos oder Videos vom Feuerwerk auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat . FM4 Partymelder

Du sitzt allein zu Hause, hättest aber Bock zu feiern? Du hostest eine eine Silvesterparty, brauchst aber noch Leute? Wir vermitteln! FM4 Partyofen

Angst, dass die Gäste tuscheln und noch vor Mitternacht abhauen? Niemand will eine lame Party, wir geben dir Tipps. Songwünsche

Jederzeit gerne und via Telefon 0800 226 996 oder WhatsApp 0664 8284444.

2016, was warst du nicht für ein Oarsch-Jahr? Furchtbare Anschläge, der Rechtsruck in der Politik, Bowie, Cohen, Prince und noch viele mehr, die gestorben sind. 2016, du kannst dich verpissen, es wird dich keiner vermissen!

Zum Jahresabschluss wollen wir deshalb feiern - dass wir es arschknapp ins neue Jahr geschafft haben. Conny Lee, Gerlinde Lang, Daniel Grabner und Alex Wagner präsentieren: Die letzte Show - Silvester mit FM4, live von 19 bis 02 Uhr im Radio, als Facebook-Livevideo und überhaupt im Social Media deiner Wahl.

PauT schaut vorbei und covert ein paar 90er-Jahre-Songs, Antonia Stabinger klärt uns auf über zurecht in Vergessenheit geratene Silvesterbräuche und Projekt X ist natürlich auch mit an Bord. Außerdem haben wir mit zahlreichen MusikerInnen gesprochen, warum 2017 nur besser werden kann. Bei uns gibts die beste Musik für deine Silvester-Party zu Hause. Und sollte deine Feier etwas fad sein - kein Problem, wir helfen dir auf die Sprünge!

FM4 / Alex Wagner

Gesucht: Der erste Song im neuen Jahr

Ihr könnt entscheiden, welchen Song wir als ersten nach dem Donauwalzer um Mitternacht spielen werden - damit 2017 zumindest musikalisch gut anfängt. Jede Moderatorin und jeder Moderator durfte genau ein Lied vorschlagen. Zur Auswahl stehen:

David Bowie - "Heroes"

Conny Lee: "David Bowie war einer der ersten Großen, die uns 2016 verlassen haben. Indem wir das neue Jahr mit einem Bowie-Song beginnen, schließen wir mit dem vergangenen ab und nehmen doch das mit, woran wir uns erinnern wollen. Für seinen Song "Heroes" habe ich mich entschieden, weil er einer der hoffnungsvollsten Songs ist, die es gibt. Die zwei Liebenden, die nicht von der Mauer getrennt werden können. Und nachdem letztes Jahr so viele Mauern gebaut wurden - theoretische, gesellschaftspolitische, wahlpropagandistische - sollten wir uns 2017 wieder auf das Einreißen und Überwinden konzentrieren. We can be Heroes!"

Radiohead - "Everything in Its Right Place"

Daniel Grabner: "Everything in its right place. Ist das so? Ist alles da, wo es hingehört? Selten sind die Dinge so in der Schwebe, wie am Jahresende um Mitternacht. Wenn wir unser Feuerwerk in den Himmel schicken. Wenn wir zurück denken und voraus hoffen. Speziell nach diesem Jahr sind wir weit davon entfernt, sagen zu können: Ja, es ist alles da, wo es hingehört. "Everything in Its Right Place" war der erste Song, den Thom Yorke 1999 nach einem Nervenzusammenbruch und einer monatelangen Schreibblockade zu Papier gebracht hat. Ich möchte diesen Song von Radiohead hören, weil er ein leidenschaftliches Mantra ist, ein Bekenntnis dazu, alles zurecht zu rücken. Es ist ein guter Song für ein neues Jahr."

Deichkind - "Remmidemmi"

Gerlinde Lang überlegt noch, warum "Remmidemmi" das Jahr 2017 als erster Song eröffnen soll.

Le1f - "Koi"

Alex Wagner: "FM4 - the only alternative. Während die anderen sich Songs wünschen, die schon Patina angesetzt haben, will ich ein freshes 2017. Wir wissen alle: die besten Partys sind queer und bunt. Le1f liefert mit "Koi" den perfekten Soundtrack für die gelungene Clubnacht - und Österreich könnte ein bisschen New York-Flair wirklich vertragen. Im Video sieht man Voguing, Leidenschaft und jede Menge Selbstironie. Anstatt mit Goldkettchen rumzuprotzen, isst Le1f lieber sein Sieben-Dollar-Sandwich. Neben dem Humor gibts bei Le1f krasse Beats kostenlos dazu. Stimm für "Koi" - und wir werden beste Freunde!"

APA/PFARRHOFER HERBERT, APA/AFP/SUZANNE CORDEIRO, APA/HERBERT P. OCZERET, Le1f