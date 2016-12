Lasst bitte endlich das Internet in Ruh!

Anleitung zur eskapistischen Prokrastination am 1. Jänner und überhaupt. Es ist nämlich nicht alles schlecht am Internet.

Zu Beginn eine Enttäuschung. Vielleicht. Heuer keine Linkliste. Mehrere Gründe: Es war kein gutes Jahr für Memes. Die Nischen sind im Mainstream gelandet. Die Realität ist einfach ärger als die Bearbeitung eben dieser. Dafür heuer eine kleine Liste mit Dingen, die euch stunden-, tage-, wenn nicht gar wochenlang beschäftigen werden. Wenn ihr das so wollt. Denn nur so ist das Internet noch zu retten: Mit onlinebasiertem Eskapismus. Warum? Das erkläre ich kurz. Gleich nach diesem lustigen Bild.

Gut, es ist ja so: Wozu hier groß Copy Paste machen, wenn ich all das eh auf meiner Facebook-Seite habe? Wenn ich jetzt aber hier einen Link zu eben dieser Seite (meiner) einfüge, dann wäre das schäbig und peinlich. Allerdings gibt es dort echt super Sachen dauernd. Machen wir es so: Ich verlinke nicht und wenn ihr das trotzdem wollt, dann findet ihr das eh selber auf Facebook, vong Vorname und Nachname her. Okay?

Unsicherheit hat keinen hohen Stellenwert mehr. Die Menschen bekennen sich. Sie verschandeln ihre Profilfotos mit politischen Botschaften, sei es für eine/n bestimmte/n KandidatIn, eine Trauerbekundung oder Teil einer globalen Marketingkampagne von Disney-Blockbustern. Das Problem daran: Selbst Wochen nach der Wahl, dem Ereignis oder dem neuen Star Wars sind diese Buttons und Hintergründe immer noch da oder das nächste Branding fördernde Ereignis schon um die Ecke. Wobei, das mit Trauern ist eine differenzierte Sache. Warum sollte es einem Menschen denn nicht zustehen, über eine Person oder ein Ereignis zu trauern? Gut zusammen gefasst:

Die Professionalisierung des Memes ist sein größter Feind. Politische Akteure (jetzt so von Parteien bis Medien gemeint) haben sich selbst zu Meme-ProduzentInnen gemacht. Zuerst kurz zur Politik: Der Bereich Homestory und "Einblick ins echte Leben" geht zunehmend weg vom klassischen Medienumfeld und beherrscht die Social Media-Plattformen der jeweiligen Personen und Organisationen. Der Bundeskanzler hat drei Fotografen und demnach einen feschen Instagram-Auftritt. "Die Medien" verlieren die Deutungsmacht und noch schlimmer: Spielen den ganzen Blödsinn auch noch mit! Muss das wirklich sein? Nein. Politische Botschaften müssen nicht mehr verkauft werden, sie werden mittlerweile abgekauft. Früher so: He, hallo, ich hab da eine Botschaft, könn ma das öffentlich machen? Jetzt so: He, der hat eine Botschaft gemacht, da müss ma sofort drüber berichten, schau wieviele Likes das hat und so.

Geh bitte.

unknown

In den Medienhäusern haben abstruse Zahlen die Macht übernommen. Es sind Likes, Shares, Kommentare und Hashtags. Ihnen sei einfach nur auf ins EntscheidungsträgerInnen-Handbuch geschrieben: Facebook will, dass Firmen Geld auf Facebook ausgeben. Deshalb können diese Zahlen mit Geld erhöht werden. Da stellt sich aber die Frage: Ist diesen Zahlen dann wirklich zu trauen? Kurze Denkpause.

Wie reagieren wir auf all die Probleme? Wir geben der Technologie die Schuld. Das böse Facebook mit seinen teuflischen Algorithmen sorgt dafür, dass mir eine unrealistische Blase vorgegaukelt wird! Nein, das ist ein Blödsinn. Weil:

1) Die Blase ist die Summer deiner einzelnen Teile

2) Niemand zwingt dich.

3) Dann schau halt mal wo anders hin.

4) Niemand zwingt dich.

5) Niemand zwingt dich.

Diese Freiheit bedingt allerdings auch ein bisschen Eigenleistung. Medienkritik heißt nämlich nicht, Medien zu kritisieren, sondern die Quellen. Aber nicht so auf "Du Oasch!", sondern halt einfach mal ins Impressum schauen, bevor wir uns über einen Artikel empören. Von MedienakteurInnen ist da keine Hilfe zu erwarten.

Beispiel: Das klassische Verhalten von Medienmenschen nach Wahlergebnissen:

1) Ur arg. Wir müssen wirklich aus unserer Blase raus.

2) "Die besten Internet-Witze über das Wahlergebnis"

Jeder Mensch kann übrigens gegen Fake News und gegen das Verbot von Fake News sein. Nur so zwischendurch. Aber als Partei selbst eine Seite mit wilden Sponsoren und oftmals nicht überprüften Meldungen beitreiben, ist auch schwach.

Informiert euch! Bei denen, denen ihr vertraut. Aber bitte: immer ins Impressum schauen. Wenn es keines oder nur ein verwirrendes gibt, dann ist das meistens verdächtig.

Wir werfen uns gegenseitig Schreckensnachrichten um die Ohren. Die einen hoffen, es waren Flüchtlinge, die anderen hoffen, es waren Nazis. Wozu über Terror da wie dort streiten, das ist ja eh alles Scheiße. Anstatt das Schöne zu betrachten, bewerten wir Exkremente und sagen, unsere sind weniger böse als die der anderen. Wozu das alles? Keine Ahnung. Die Linke beschwert sich darüber, dsss ihnen die Rechten die Widerstandsformen wegnehmen. Toller Move, wir kennen das aus dem Kindergarten, wenn es um die Eigentümerschaft von Spielzeug geht. Die Rechten tun so, als würde ihnen irgendjemand verbieten, irgendetwas zu sagen. Es gibt wunderbaren Jornalismus da draußen und da drinnen. Aber wir machen eine Schneeballschlacht mit Dreck. Es bringt nichts und ist nicht lustig. Weg damit.

Kurzer Einschub: Das Bild des Jahres zeigt leider den vertrottelten Istanbul-Attentäter.

Das Gute am Netz ist bedroht: Nerd sein. Für was auch immer. Marvel-Comics, Enten, Straßenbahnen, Blackberry, Kartographie (<3), egal. Wir werden zugemüllt mit Meinungen und Feindesmaterial. Let's put the "mein" back in Meinung.

Vor lauter "TYPISCH!" und der (unlustigen) ironischen Verwendung des Begriffes "Einzelfall" gehen die kleinen Nerd-Ecken einfach unter. Die Comfort Zone wird angegriffen. Wäre wirklich schade drum.

Eine schöne Sache zwischendurch

Es ist auch deshalb ein so ein schlechtes Meme-Jahr, weil die Realität es verunmöglicht, sie flächendeckend satirisch zu überhohen. Ja, von Trump ist die Rede. Aber auch von diesem Trudeau und seinem Panda-Wahnsinn. Geht's noch?

ABER ES GIBT HOFFNUNG!

Wie wäre es zwischendurch mit einem Ereignis, das einen Landesverweis, einen Bergarbeiterstreik und einen Penis vereint? Bitte sehr.

Ignorieren wir all diese sinnlosen Debatten in Redaktionskonferenzen, ignorieren wir Werbeagenturen, die uns politische Gestalten verkaufen wollen und UserInnen, Like-KlickerInnen und Kommentare zukaufen! Ignorieren wir mit Steuergeld finanzierte Ausflüge! Ignorieren wir Alpha-Gockel, die sich auf Twitter gleichzeitig die Eier kraulen und zerquetschen! Lassen wir diesen Teil des Internets den Marktschreiern! Es gibt noch andere Orte! Weil nämlich: Das Internet ist das, was wir daraus machen. Und noch ein Fun Fact: Wenn wir da nirgends mitmachen, dann gibt es den Blödsinn auch bald nimmer, sondern nur mehr den guten Blödsinn. Deshalb jetzt ein paar Tipps für ein schöneres Internet zum Selbermachen. Zuvor noch der Held des Jahres:

unknown

EXQUISITE FACEBOOK-EMPFEHLUNGEN MIT BEISPIELBILDERN

Kurze Handlungsempfehlung: Wie ihr wollt. Nur Bilder schauen oder Pro Tipp: Auf die Links unter den Bildern klicken und in diversen Universen versinken. Weiter unten dann Websites für die ganz harten KonsumentInnen.

Ted Talks sind eh super. Hier ist einer über Ted Talks an sich.

So. Bereit für den echt argen Stoff? Dann kommen jetzt die...

WEBSITES, AUF DENEN IHR EUCH STUNDENLANG VERLIEREN KÖNNT UND EVENTUELL HÄNGEN BLEIBT. ABER DAS MACHT NICHTS, WEIL SIE SIND WIRKLICH TOLL

PointerPointer

Aufmerksame LeserInnen der vergangenen Jahre kennen diese Website bereits. Konzept kurz erklärt: Ihr fahrt mit dem Mauscorsur irgendwo hin, die Website sucht ein Bild, auf dem ein Finger oder ähnliches dann genau auf diesen Cursor zeigt. Wiederholungen praktisch ausgeschlossen.

Nicht zu verwechseln mit dem wunderschönen Projekt Zeigerpointer, dem ich sehr eng verbunden bin, das aber trotzdem sehr super ist.

http://pointerpointer.com/

January

Aufmerksame LeserInnen der vergangenen Jahre kennen auch diese Website bereits. Aber sie ist so schön und passt vor allem gut zu den ersten Tagen des Jänners. Konzept: Ihr steuert ein Pixel-Manderl, das mit seiner Zunge Schneeflocken aufsammelt. Je nach Flocke wird ein Ton erzeugt. Ausprobieren und sich darin verlieren.

http://disasterpeace.com/january/

2 sind a bissi wenig? Ja. Aber geben Sie ihnen die Zeit, die ihnen zusteht. Diese Zeit kann sehr lang sein. Genuss!

Rewind 2016 Der FM4 Jahresrückblick

Das Meme ist auch nicht mehr das, was es einmal war. das ist aber auch sein gutes Recht. Es hat jetzt so eine Phase, in der es kommt und gleich wieder verschwindet, die höchste Stufe der Dynamik ist erreicht. Ich persönlich mag das, aber es widerspricht natürlich jeder Art von jährlicher Zusammenfassung und Wertung. Aber mal ehrlich: interessieren Jahresrankings eigentlich irgendwen auf KonsumentInnen-, als auch ProduzentInnen-Ebene? Lasset die anderen sich an Jahrescharts abarbeiten. Du glückliches Publikum, genieße den Moment.