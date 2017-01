Geschichten aus dem echten Leben

Scheibsta und die Buben, der Salzburger HipHop-Erzähler und seine Live-Band, sind unser erster Soundpark Act des Monats für 2017.

Aus dem Schoß (und von vielen Freestylesessions) des Salzburger DNK Movements kommend, stellte Scheibsta schon mit seinem vor ziemlich genau zehn Jahren erschienenen Debüt Die Reime des jungen Gärtners sein Ausnahmetalent am Mikro unter Beweis. Die Spezialität, sehr plastische Charaktere zu schaffen und beschreiben, trieb der rappende Geschichtenerzähler auf der peoplEP auf die Spitze: Die vier Songs trugen jeweils die Namen der Menschen, um deren Leben und Abgründe sie sich drehten - zusammen ergab das gar einen Musikvideo-Kurzfilm.

Nicht viel später traf Scheibsta auf die Buben, seine fünfköpfige Live-Band, mit der er sowohl die musikalische Abenteuerlust als auch den Hang zur Improvisation noch ungehemmter ausleben konnte. Was im Proberaum oder auf diversen Showbühnen so gut funktioniert hatte, klang dann auch auf der ersten Platte Bist du noch wach? exzellent - wohl auch, weil sie komplett in einem mittelalterlichen Schloss aufgenommen wurde.

Charl Lagerfeld

Kurz vor Ende dieses Sechzehner-Jahres haben Scheibsta und die Buben ihre Lieblingsstücke des Jahres als Bubenhits '16 zusammengefasst und in irrwitzige 90er-Jahre-Grafik verpackt. Trotz des offenkundigen Humors und allgemeinen Spaßes, den hier alle Beteiligten an der Sache zu haben scheinen, blitzt in den Texten wieder einmal das Abgründige und die Düsternis hinter menschlichen Existenzen hervor - ob das nun die Society-Parodie Opernsänger ist oder die akkuraten Beschreibungen verschiedener Manifestationen der Quarter Life Crisis, die der Song 20/30 darstellt.

Wir freuen uns jedenfalls jetzt schon, auch 2017 wieder mehr von Scheibsta und die Buben zu hören, ob nun live, im Radio oder auf neuen Tonträgern.