Neujahrskonzert auf FM4: Bowie Tribute

Das heurige FM4 Neujahrskonzert ist ein Konzert für David Bowie. Der Brite war eine der bedeutendsten Figuren der Popmusik. Heute von 11 bis 13 Uhr.

Das FM4 Neujahrskonzert 2017: Am 1. Jänner von 11 bis 13 Uhr und anschließend für 7 Tage im FM4 Player

David Bowie starb vergangenes Jahr an Krebs, kurz nachdem er ein letztes Album veröffentlicht hatte. Zu Ehren von Bowie fanden sich im Sommer 2016 in London verschiedene Musiker und Musikerinnen zusammen, um einige seiner Songs zu spielen. Unter der Leitung des in Berlin ansässigen Kollektivs Stargaze interpretierten Amanda Palmer, Marc Almond oder Conor O'Brien von der irischen Band Villagers die Musik von David Bowie im orchestralen Rahmen neu. Der Ort dieser Zusammenkunft am 29. Juli war die Royal Albert Hall in der britischen Hauptstadt. Das Konzert wurde von der BBC mitgeschnitten und live in Großbritannien übertragen – unter dem Titel "David Bowie Prom". Das Wort prom kommt von promenade und steht für Klassikkonzerte, die im Sommer stattfinden, etwa im Londoner Hyde Park, aber auch in der Royal Albert Hall, und die ursprünglich Outdoor-Veranstaltungen waren, wo das Publikum zu Orchesterklängen spazieren ging.

Der schottische Musiker Paul Buchanan – seine Band hieß The Blue Nile – ist bei diesem Konzert weiters mit dabei ebenso wie die britischen Musikerinnen Laura Mvula, Anna Calvi und Marc Almond, der in den 80er Jahren mit seinem Electropop-Duo Soft Cell ("Tainted Love") erfolgreich war. Auch sind Neil Hannon aus Irland – er wurde in den 90ern mit seiner Band The Divine Comedy bekannt – und The Velvet Underground Legende John Cale vertreten.