Protestvorauswahl 2017

Wir haben entschieden: Hier sind die 25 besten Protestlieder 2017. Eure Playlist für die Ball- und Protestsaison.

Vergangenes Wochenende war es wieder soweit, PSC-Erfinder Gerald Stocker, Poppate Mario Rossori, Rabenhof-Dramaturg Roman Freigassner und ich haben uns zusammengefunden und ein Wochenende lang durch die fast 200 Einsendungen zum Protestsongcontest 2017 gehört.

Wir lassen uns dabei natürlich wieder bestechen, zum Beispiel von Beda, der uns eine kleine Palme geschickt hat (allerdings ohne Topf, was die entscheidenden Punkte gekostet hat...) oder von Rotzpipn, die uns eine Rolle Alufolie für einen Hut geschickt haben. So kommt man quasi fix weiter.

Der Modus: Wir hören alle Lieder zunächst ein Mal und stimmen jeweils nach 5 Songs über deren Verbleib in der Wertung ab. Nach dieser ersten Runde bleiben etwa 40 Einsendungen übrig, aus denen wir am 2. Tag die Top 25 destillieren.

Dabei spielen nicht nur die Qualität von Musik und Text, sondern auch die Vielfalt eine wichtige Rolle. Da fällt dann auch Mal ein wirklich gutes Lied raus, weil es halt das fünfte Lied einer aus Männern bestehenden Gitarrenband gegen den Kapitalismus ist.

Leider können wir nicht alle TeilnehmerInnen persönlich kontaktieren, die 25 Vorfinalbands sind aber natürlich verständigt worden.

Hier also sind die 25 besten Protestlieder 2017 in der Reihenfolge des Eintreffens bei uns:

Streamen, zocken, posten, sharen, snappen, skypen, Lieder hören - ihr tut euch damit nichts Gutes & diesen Typen mächtig stören.

Der Text zu diesem Lied gegen den "War on terror" kommt mit 11 Fußnoten.

Tut uns sehr leid, unser Filehandler kann kein kyrillisch. шaпкa wird Schapka gesprochen und bedeutet "Haube". Girlpunk, Riot, Frauenbärte, Fingernägel.

Wir machen zu diesem fröhlichen Skasong gute Miene zu dieser problemfreien Welt.

Here in Paradise - Offbeatfront

Bitte vertrauen Sie einfach der aktuell besten Quelle für volkstümliche Musik und Politsprech im Alpenraum.

Dafür wird der Jo exkommuniziert und wir kommen vor die KommAustria. Bitte nicht streamen!

Die einzige Songwriterin für klassische Protestsongs ist zurück.

Maria gegen die Grenzen.

Not in my name (dirty games) - Mary Broadcast