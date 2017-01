2016 on 45 - The Big Fucking Show II

Die Sause geht weiter! Es gibt vier neue Mixes von The New Tower Generation, Slack Hippy, Joe Joe und BTO Spider - und parallel wird heute Nacht bei "2016 on 45 Live" in Linz, Graz, Innsbruck und Dornbirn gefeiert.

Kristian Davidek

Der Fahrplan durch die Nacht:

19.05 - The New Tower Generation (NEU)

Den Anfang macht The New Tower Generation, bestehend aus den Zwillingen Daniel und Fabian Schreiber. Die beiden Musiker sind 2016 nach Berlin gezogen und waren viel auf Tour – unter anderem mit ihrem alten Freund RAF Camora, der heuer mit seinem Album „Palmen aus Plastik“ für großes Aufsehen gesorgt hat.

Dass die beiden ständig auf Achse sind, hindert sie allerdings nicht daran, für 2017 große Pläne in eigener Sache zu schmieden: Sie wollen ab morgen, 6. Jänner, jeden Freitag unter dem Motto #tntgfriday einen neuen Track veröffentlichen. Das wären dann 52 Nummern Ende des Jahres! Wir sind gespannt!

The New Tower Generation über ihren Mix:

"Nachdem wir 2015 doch eher die härteren Wege in die Techno-Richtung beschritten haben, gab es heuer eine Rückbesinnung zum House. Das hört man auch in diesem Mix, der auch ein Ping-Pong darstellt."

19.55 - Patrick Pulsinger

20.45 - H∆NN∆ x D!ZZY

21.30 - Makossa

22.25 - Kristian Davidek

23.10 - DJ Phekt

00.00 - DJ Joe Joe (NEU)

00.50 - Joyce Muniz

01.35 - Camo & Krooked

02.20 - Slack Hippy (NEU)

03.00 - Misonica

03.45 - BTO Spider (NEU)

04.25 - Gerald van der Hint

05.15 - Viennoise