Gänsehautmomente garantiert!

Anmerkungen zu grässlichen Passagen aus Helene Fischer-Pressetexten

Sämtliche Zitate stammen aus Pressetexten und dem Newsbereich auf helene-fischer.de.

Sandra Ludewig

Sie ist die erfolgreichste Künstlerin Europas und hat in den letzten Jahren sämtliche Rekorde im deutschsprachigen Musikgeschäft gebrochen.

Kleiner Faktencheck:

Meistverkauftes Album: "Mensch" (Herbert Grönemeyer)

Meistverkaufte Single: "Candle in the Wind" (Elton John)

Meistverkaufte Tonträger insgesamt: Herbert Grönemeyer

Meistverkaufteste Single Schlager/Volkstümliche Musik: "Ein Stern (...der deinen Namen trägt)" (DJ Ötzi & Nik P.)

Weltweit größte musizierende Blechbläserensemble: 16.000 Bläser beim Deutschen Evangelischen Posaunentag 2008 in Leipzig

Helene Fischer hat definitiv nicht "sämtliche Rekorde im deutschsprachigen Musikgeschäft gebrochen."

An Tonträgerverkäufen gemessen ist die erfolgreichste Künstlerin Europas übrigens Enya mit 75 Millionen verkauften Einheiten.

Helene Fischer ist die derzeit erfolgreichste deutschsprachige Sängerin und gehört zur absoluten Künstler-Elite Deutschlands.

"Derzeit erfolgreichste deutschsprachige Sängerin" - schon besser.

Die alte Frage, was genau Kunst ist und was nicht, wurde tausendmal gestellt und beantwortet, mal plump, mal klug. Da muss ich nicht auch noch eine selbstgebastelte Definition nachschießen.

Sollte Helene Fischer aber tatsächlich zur "absoluten Künstler-Elite Deutschlands" zählen, ist die Frage aktueller denn je.

Im Rahmen ihrer letzten Live-Tournee zum Erfolgsalbum "Farbenspiel" konnte sie über 1,2 Millionen Zuschauer begeistern.

Sie konnte über 1,2 Millionen Zuschauer dazu bewegen, ihre Konzerte zu besuchen. Anzunehmen, sämtliche Besucher von Helene Fischers Konzerten wären begeistert gewesen, ist ziemlich kühn. Wer eine dreistellige Summe für einen hundert Meter von der Bühne entfernten Stadion-Stehplatz mit menschlichen Sichtbehinderungen ringsum investiert, um zwischen ein paar auf Mitsing-Animation arrangierten Songs vor allem ambitioniert inszenierte Kostümwechsel-Pausen mitzu"erleben", geht nach zwei Stunden purer Vorhersehbarkeit zwar womöglich, aber nicht mit absoluter Sicherheit begeistert nach Hause.

Sandra Ludewig/Universal Music GmbH

"Für mich ist es das Schönste an meinem Beruf, live

vor Publikum, mit meiner Band und meinen Tänzern auftreten zu können. Wir wollen den Fans einfach einen schönen, ja vielleicht unvergesslichen Abend bereiten“, sagt die Ausnahmekünstlerin.

Ausnahmekünstlerin!

Was für ein schreckliches, verbrauchtes Wort!

Copywriter, die sich für "Ausnahmekünstler" nicht schämen, schrecken auch nicht vor "Gänsehautmomenten" zurück:

Wenn zigtausende Fans unter freiem Himmel zu Helenes größten Hits ausgelassen feiern und bei romantischen Balladen das Stadion in ein Lichtermeer verwandeln, sind Gänsehautmomente garantiert.

Es wäre dringend an der Zeit, berührende Musik mit einem eindeutigeren Bild zu beschreiben als jenem der "Gänsehautmomente", die sie zu erzeugen zweifelsohne imstande sein kann.

Die majestätische Schönheit von live dargebotenen Songs mag uns ebenso wie besonders berührende Filmszenen oder gekonnt vorgetragene Liebesschwüre zuweilen die Pusteln aus der Armhaut treiben, aber wesentlich häufiger sind es Kälte und Angst, die Gänsehaut erzeugen.

Kälte und Angst sind auch auf einem Konzert von Frau Fischer recht naheliegende Empfindungen. Ob sie tatsächlich dafür garantieren möchte, dass die entsetzten Zuseher bei den dargebrachten Gesängen fröstelnd erschaudern, ist aber zu bezweifeln.

Wenn sie vor Ihr Publikum tritt, ist sie zu 100 % da.

Das hoffen wir doch sehr! Ob man Helene Fischer als "Ausnahmekünstlerin" nun schätzt oder nicht - man wünscht ihr natürlich nicht, kurz vor einem Auftritt im Backstagebereich Opfer einer Spontan-Amputation zu werden oder plötzlich an Lepra zu erkranken!

Mit ihrer starken Bühnenpräsenz und ihrer schier unbändigen Power macht sie jede Live-Show zu einem atemberaubenden Spektakel, das Generationen vereint.

Aus dem Interview-Leitfaden für Schlagerinterpreten:

Immer betonen, dass zu den Konzerten auch ganz viele junge Menschen kommen! Immer sagen, dass die Musik Generationen vereint! Immer das erfundene Beispiel von der 93-Jährigen bringen, die mit ihren beiden Ur-Enkeln in der ersten Reihe stand!

Mit Nummer 1-Alben wie "Farbenspiel" oder ihrem jüngsten Werk "Weihnachten" hat Helene Fischer das konservative Image des deutschen Schlagers gründlich entstaubt und somit das Genre für eine völlig neue, junge Hörerschicht salonfähig gemacht.

Also bitte! Es gibt neben Andreas Gabalier wohl nichts in der so called "Musiklandschaft", was noch konservativer müffelt als Helene Fischer. Jugend schützt nicht vor konservativem Denken!

Scheinbar mühelos stellt das Multitalent immer neue Rekorde auf.

Wie entlarvend es sein kann, den Unterschied zwischen "scheinbar" und "anscheinend" nicht zu kennen.

Das Aufstellen von Rekorden ist eigentlich Kernkompetenz von Sportlern, nicht von "multitalentierten" Sängerinnen. Fischers Superlativ-Streberei ist eine höchst steife, kunstfeindliche und publikumsverachtende Angelegenheit, denn:

Stimme, Talent, Ausstrahlung und vor allem harte Arbeit – das sind die vier Säulen des unglaublichen Erfolgs von Helene Fischer.

Das erste Castingshow-Gebot lautet: Arbeit, Fleiß, Disziplin! Weil die Teilnehmer das entweder beherzigen, wöchentlich "an ihre Grenzen gehen" und "alles aus sich herausholen", oder eben beim leisesten Protest umgehend eliminiert werden, rekrutiert das Fernsehen seit fünfzehn Jahren eben keine Musiker oder Künstler, sondern nur (Karaoke-)Sänger, deren verpflichtender Lebenstraum eine Stadion-Tournee ist und auf keinen Fall, auch nur einen guten Song zu schreiben. Stimme, Talent, harte Arbeit. Helene Fischer beweist und gesteht, worauf es einzig ankommt.

Kristian Schuller

"Und obwohl sie natürlich längst verstorben sind, ist es ein unfassbares Glück, mit Legenden wie Bing Crosby und Frank Sinatra zu singen."

Ein zauberhafter Satz!

Sollte man öfter mal dazuerwähnen, dass jemand "natürlich längst verstorben" ist.

"Weißt du eigentlich, von wem ich diese Kette habe? Von deiner Mutter! Obwohl sie natürlich längst verstorben ist."

"Demagogische Rhetorik, planvoll choreographierte Massenveranstaltungen und effektive Nutzung moderner Technik waren die zentralen Säulen der Propagandastrategie von Joseph Goebbels, obwohl er natürlich längst verstorben ist."

"Obwohl er natürlich längst verstorben ist, glaube ich dennoch an Jesus."

Darüber hinaus gibt es Fotos der ausverkauften Arena-Tournee aus 2014, der atemberaubenden Stadion-Tournee aus 2015 und viele "besondere Momente" zu bestaunen.

Es gibt drei Dinge, die nicht lügen: Zahlen, Tränen und Anführungszeichen. Hier hat der Pressetext-Verfasser sogenannte Freud'sche Anführungszeichen verwendet. Eigentlich sollten den Fischer-Fans Bilder von besonderen Momenten vergangener Konzerte in Aussicht gestellt werden. Weil aber in jedem verfluchten Stadion die exakt deckungsgleiche Show runtergenudelt wird, zeigen die Fotos halt doch nur "besondere Momente".

DIE HELENE FISCHER SHOW, welche auch 2015 wieder am 25.12. im ZDF ausgestrahlt wird, gehört mittlerweile zum festen Bestandteil gelungener Weihnachtsfeiertage.

Bei ihrer jüngsten Show verabschiedete sich Helene Fischer von Bill Ramsey mit den Worten: "Genieß die letzen Jahre! Äh, ich meine, genieß die letzen Tage. Genieß die letzen Tage im Jahr."

Was daran derartig anstößig sein soll, dass man die Szene aus der TV-Show geschnitten hat, weiß ich nicht. Bill Ramsey ist 85! Natürlich steht er vor seinen letzten Jahren! Sie hat ja nicht gesagt, er solle die letzten Monate oder gar Wochen seines Lebens genießen.

Leider gönnt man Helene Fischer nicht einmal eine dezent vom Skript abweichende Verabschiedung eines greisen Sängers.

Die Show zum "festen Bestandteil gelungener Weihnachtsfeiertage" zu ernennen, ist jedenfalls eine gute Ansage.

Weihnachten - Fest der Familie, der Besinnlichkeit, des Schenkens, der Dankbarkeit, der inneren Einkehr und der Helene Fischer Show.

Faszinierend vielseitig, einzigartig! Nach der erfolgreichen Duft-Lancierung von "That's me" hat Helene Fischer mit sehr viel Leidenschaft & Herzblut ihren 2. Duft "Me, myself & You" entwickelt.

"Me, Myself & You" by Helene Fischer unterstreicht die Persönlichkeit desjenigen, der ihn trägt und ist in einem personalisierbaren Flakon erhältlich. Ein absolutes Highlight in der Duft-Szene!

Einen eigentlich selbstverständlichen Umstand krampfhaft zu betonen, ist immer ein bisschen verdächtig. Wenn Prominente Parfums "auf den Markt bringen", wird verlässlich krampfhaft betont, sie hätten das Duftwasser WIRKLICH ganz alleine gebraut.

Man kann sich ausmalen, dass professionelle Parfümeure jedes Mal ergrimmen, wenn wieder irgendein dahergelaufener Promi ein Odeur verscherbelt und so tut, als könnte man die Kunst der Duftkreation autodidaktisch zwischen Marketing-Meeting und Launch-Party erlernen.

Andere Frage: Was genau ist eigentlich die "Duft-Szene"?