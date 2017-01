M83 in concert

Letzten Sommer spielten M83 beim ToDays Festival im italienischen Turin. Einige Songs von diesem Auftritt gibt es am Montag in der FM4 Homebase zu hören.

Zu Beginn der 00er-Jahre hat Anthony Gonzalez in der südfranzösischen Standt Antibes M83 gegründet. Der Bandname kommt gewissermaßen aus dem Weltall, nämlich von der weit entfernten Galaxie Messier 83. Intergalaktisch ist auch der Sound von M83, irgendwo zwischen Dreampop, Postrock und Electronic-Pop.

M83

Sieben Studioalben haben M83 seit ihrer Gründung bereits veröffentlicht; das altuelle heißt "Junk", und damit, so meint Anthony Gonzalez im FM4-Interview, hat er sich rückbesonnen auf die Musik seiner Kindheit, die ihn selbst zum Musikmachen inspiriert hat, alte Filmmusik etwa. Aber er hat sich auch darauf konzentriert, dem Sound der Band etwas Aktuelles, Modernes, Neues hinzuzufügen.

Songs vom aktuellen Album, wie etwa "Do It, Try It" und ältere Stücke wie den Klassiker "Midnight City" gibt es am Montag in der FM4 Homebase in einem Mittschnitt des M83-Konzerts vom 26. August 2016 beim ToDays Festival in Turin zu hören.

Set List

M83 Do it try it M83 We Own The Sky M83 Road Blaster M83 GO ! M83 Midnight City

Den Mitschnitt gibt es gleich nach der Sendung auch für 7 Tage im FM4 Player zu hören.