Standort: fm4.ORF.at / Meldung: "Die FM4 Charts vom 7. 1. 2017"

Die FM4 Charts vom 7. 1. 2017

Neues Jahr, neuer erster Platz! The XX verweisen Camo und Krooked von der Spitze. Der höchste Neueinstieg kommt von Portugal The Man.

Die FM4 Charts für 7 Tage im FM4 Player

Die Neuvorstellungen der Woche - mit Voting

Die ersten Charts im neuen Jahr haben auch einen neue Nummer Eins parat, The XX klettern von der Zwei an die Spitze mit "On Hold", hinter ihnen Bilderbuch und Justice auf den weiteren Stockerlplätzen. Der höchste Neueinstieg kommt von Portugal The Man, die steigen mit "Noise Pollution" auf Platz 7 ein.