Brand New!

Die Neuvorstellungen der Woche: Bonoparte - "White Noize", NIHILS - "Put you back together", Gerard - "Luftlöcher" und Haiyti/Die Achse - "Single".

Bonaparte - "White Noize"

Für scharfes weißes Rauschen und unhörbaren Krach kennt man Mastermind Tobias Jundt und sein Projekt Bonaparte ja nicht unbedingt. Eher für aufgekratzten Electropunk mit gerne humoristischen Untertönen und Partylaune im Tank. Die neue Single heißt jetzt zwar "White Noize", ist aber weder dieses noch jenes. Vielmehr erwächst aus der Titel/Sound-Schere interessante Reibung, wir haben hier es mit einem melancholisch verbogenen, schief scheppernden Folk-Song zu tun – es ist ein Protestlied, ein bittersüßes.

NIHILS - "Put You Back Together"

Aus der österreichischen Provinz spült es die Band NIHILS hinaus in die große Welt. Vom Quartett ist die Gruppe zum Trio geschrumpft, die Castingshow-Vergangenheit – man muss sich nicht schämen – hat man hinter sich gelassen, den Rockboys-mit-Gitarren-Sound gegen quecksilbrige Elektronik getauscht. Wobei: Die Gitarre gibt es noch, die Single "Put You Back Together" ist eine geschmeidige Verwischung von Indie-Schwermut und digitalem Soul. Sehnsuchtshit in Pastell.

Gerard - "Luftlöcher"

Gerard hat ein neues Album angekündigt: "AAA" wird sich die Platte nennen, wird wohl noch 2017 erscheinen – viel mehr ist bislang nicht bekannt. Wir freuen uns derweil mit der und über die Vorabsingle: Gewohnt smooth und agil erzählt Gerard von den komischen Dingen mit dem komischen Namen "Erste-Welt-Probleme". Und davon, dass es anderswo anders ist: "Maske über den Kopf und dann schmeiße ich Molotov-Cocktails mit Blumen wie in diesem Banksy Bild, denn was tun, wenn nicht mal mehr das Wegsehen hilft?"

"Luftlöcher" auf soundcloud anhören. Das Video zu "Luftlöcher" erscheint am 9. Jänner 2017!





Haiyti/Die Achse -"Single"

Nach dem erst vor kurzem erschienenen Mixtape "Nightliner" soll Ende Jänner schon die nächste EP von Haiyti erscheinen: "Jango" wird das gute Stück heißen, die junge Hamburger Rapperin lässt nichts anbrennen. Die Vorabsingle nennt sich "Single" und handelt auch davon: Beim Solo-Sein nicht weinen, sondern geil auf den Putz hauen, gut aufgekratzt, schrill – die Typen kommen schon wieder. Gebaut haben den Track die Produzenten Farhot und Bazzazian unter ihrem Duo-Projektnamen Die Achse.

Haiyti - Single