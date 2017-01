Parthenogenese

Kann die Jungfernzeugung kein Märchen sein? Die FM4 Science Busters befragen die Chromosomen.

FM4 Science Busters Martin Puntigam, Univ.-Prof. Helmut Jungwirth und die Welt der Naturwissenschaften

Sciencebusters.at: Livetermine und alle Infos zu Büchern, Hörbüchern, Auszeichnungen

Die FM4 Science Busters gibt es auch als Podcast

Kommenden Dienstag ist es endlich wieder soweit. Die Science Busters starten mit einer neuen Staffel ihrer TV-Show in der Dienstag Nacht auf ORFeins. Den Beginn macht am 10. Jänner als Science Busters spezial eine Aufzeichnung der Verleihung des Heinz Oberhummer Awards mit dem fantastischen Preisträger James Randi, der mit den Science Busters im Stadtsaal eine Show gespielt hat. Danach folgen neun weitere Ausgaben des beliebten Periodikums der naturwissenschaftlichen Kelly Family.

James Randi beim ersten Heinz Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation





Auf FM4 lassen die Science Busters davor noch die Weihnachtszeit ausklingen. Mit der vielgestellten Frage nach Jungferngeburt, die ja in der Familie des christlichen Heilandes eine gewisse Tradition darstellt und am 8. Dezember nicht nur für offene Geschäfte, sondern auch immer für Verwirrung unter all denen sorgt, denen eine dreiwöchige Schwangerschaft selbst für einen Erlöser zur kurz vorkommt.

Vor 2.000 Jahren haben die Menschen von Genetik und Molekularbiologie leider noch keinerlei Wissen besessen, und wenn sie von Jungfrauengeburt gesprochen haben, dann haben sie vermutlich einfach etwas erfunden, was spektakulär genug klingt, um die Ankunft eines Erlösers zu umfloren.

Heute könnte die Sache anders ausschauen. Denn wir wissen längst, was DNA ist, wie man sie manipuliert und was man zur In-Vitro-Fertilisation braucht, und dass Heiliger Geist kein medizinischer Fachausdruck ist. Martin Puntigam hört also zu, wenn Martin Moder erzählt, was die Wissenschaft heute dazu zu sagen hat.