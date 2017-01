FM4 NerdQuiz

Gewinn Tickets für das FM4 Geburtstagsfest am 21. Jännner in der Ottakringer Brauerei Wien - mit den Mighty Oaks, Schnipo Schranke, Gerard, Yalta Club, Fil Bo Riva, Camo & Krooked und vielen mehr.

Sounds like FM4 Geburtstagsfest Am 10. Jänner kann man den ganzen Tag auf Radio FM4 Tickets für das FM4 Geburtstagsfest abstauben! Paaarty! Das FM4 Geburtstagsfest, am Samstag, den 21. Jänner 2017 in der Ottakringer Brauerei in Wien. Das Line-Up

Mit Camo & Krooked, Mighty Oaks, Gerard, Gudrun von Laxenburg, DJ Mad (Beginner), Kommando Elefant, View, Fil Bo Riva, Schnipo Schranke, Yalta Club, Kimyan Law und Ankathie Koi. Tickets

Hier gibt´s Tickets für das FM4 Geburtstagsfest. FAQ

Was es sonst noch zum FM4 Geburtstagsfest zu wissen gibt. Alle Stories zum FM4 Geburtstagsfest

Die Paaarty!!! des Jahres steht vor der Tür. Am 21. Jänner feiert FM4 Geburtstag in der Ottakringer Brauerei - und du kannst dabei sein! Nochmal schnell die Haare tönen, auf Youtube nach "Best Dance Moves 2017" suchen und die Checkliste durchgehen:

Schmäh auf den Lippen ✔

Kleingeld für Drinks ✔

Beste Freundin / bester Freund ✔

Eintrittskarte ✖

Was, die Eintrittskarte fehlt noch? Das muss doch nicht sein. Ihr könnt noch Tickets kaufen - oder hier beim FM4 NerdQuiz mitmachen und Tickets gewinnen!

Radio FM4

Gewinn Tickets für das FM4 Geburtstagsfest

Wir verlosen 5*2 Karten für das FM4 Geburtstagsfest am 21. Jänner 2017 unter allen, die das FM4 NerdQuiz schaffen und uns das richtige Lösungswort zusenden. Die Fragen zum Kreuzworträtsel stehen am Rand.

Die Fragen Der erste Song auf FM4 Welches britische Model ist auch an einem 16. Jänner geboren? Als es Top FM4 noch nicht gab, lief Freitag Abend... Welche Star Trek-Serie startete am selben Tag wie FM4? Welche DJ-Show hieß mal FM4 Summer Breaks? Es gibt zwei Moderatorinnen mit dem selben Nachnamen, aber nur eine modieriert stets in der Nacht Nr. 1 der FM4 Jahrescharts 2014 Kann gut mit Pferden Der Low Life-Experte FM4 News gibt´s in drei Sprachen: deutsch, englisch und Hat Ankathie Koi 2016 kuratiert Tipp: Umlaute werden getrennt geschrieben, aus Ä wird z.B. AE.

Ihr könnt euch das Kreuzworträtsel auch als PDF downloaden.

Schicke das richtige Lösungswort (14 Buchstaben) und euren Namen an game.fm4@orf.at und gewinn Tickets für das FM4 Geburtstagsfest. Einsendeschluss ist der 19.1.2017 um 12 Uhr. Die GewinnerInnen werden per Email verständigt.