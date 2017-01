Schneeverwehungen

Snowboard Slopestyle Weltcup am Kreischberg, Penken Battle in Mayrhofen und die Open Faces Freeride Tour muss ihren Auftakt verschieben. Die FM4 Draußen-Tipps fürs Wochenende.

FM4 Draußen Update Ein wöchentlicher Überblick auf FM4 über sportliche Entwicklungen und anstehende Veranstaltungen. fm4.orf.at/sport

Die Schneeprognosen für die nächsten Tage, mehr als ein halber Meter am Arlberg und endlich auch ein bisschen was im Süden, lassen die Herzen der WintersportlerInnen höher schlagen. Manchen VeranstalterInnen bereiten sie aber Sorgen.

Wurde der Auftakt für die Open Faces Freeride Serie in der Axamer Lizum schon letzte Woche verschoben, wegen zu wenig Schnee, ist der angesagte viele Neuschnee dieses Wochenende zu viel für den Contest, weshalb er aus Sicherheitsgründen auf den 4. Februar verlegt wird. Neue Auftaktveranstaltung für die Open Faces Serie ist somit - aus heutiger Sicht - der 2* FWT-Qualifier in Kappl-Paznaun am 21./22.1.

Im Freestyle-Bereich sollten die Schneefälle nicht so große Probleme bereiten, auch wenn niemand gerne bei schlechter Sicht und Schneefall über die großen Schanzen springt. Bei den SnowboarderInnen läutet dieses Wochenende eine Reihe von Saison-Highlight ein: Am Kreischberg in der Steiermark beginnt der Slopestyle Weltcup der FIS, gleich danach finden in Laax in der Schweiz die Laax Open statt, der Nachfolger der traditionellen European Open, mit Slopestyle und Halfpipe-Bewerben, gefolgt von den X Games in Aspen und dem Air+Style Contest in Innsbruck.

APA/BARBARA GINDL

Am Freitag und Samstag am Kreischberg sind wohl viele Augenpaare auf Anna Gasser gerichtet, um zu sehen, ob sie ihre bisher hervorragende Saisonform im Big Air - drei Siege und ein zweiter Platz bei vier Contests - auch auf die Slopestyle Parcours der kommenden Wochen übertragen kann.

Die österreichischen RiderInnen hoffen darauf, vom Publikum besonders gepusht zu werden, und die VeranstalterInnen haben sich ins Zeug gelegt, um möglichst viele ZuschauerInnen anzulocken. Im Gegensatz zu vielen anderen Slopestyle-Contests, die hoch am Berg stattfinden, ist der Snowpark am Kreischberg vom Tal aus einsehbar. Der Eintritt ist an den Contesttagen frei und am Finaltag, am Samstag, werden sogar Gratis-Lifttickets an all jene SnowboarderInnen ausgegeben, die sich bis heute, Donnerstag, 12.1. auf dieser Website registrieren.

Viele SnowboardeInnen und FreeskierInnen, die noch nicht im Weltcup starten, treten diesen Samstag beim Penken Battle in Mayrhofen im Zillertal gegeneinander an. Auch hier stehen Schneetreiben und ein Slopestyle-Contest am Programm, die Registrierung zum Contest ist gratis.

Und für alle, die an diesem Wochenende keine Lust haben, anderen beim Sporteln zuzuschauen, heißt's in den nächsten Tagen wohl powdern, aber mit Köpfchen - für die Risk'n'Fun Safety Camps in Serfaus-Fiss-Ladis, im Kühtai und am Hochkönig gibt's in den nächsten Wochen noch Restplätze!