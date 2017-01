Brand New

Die FM4 Neuvorstellungen der Woche: Kommando Elefant - "Dein Letztes Comeback" | Little Simz - "Pitch Perfect" | Scheibsta & Die Buben - "20/30" | Shins - "Name For You"

==Kommando Elefant - "Dein Letztes Comeback"==

Wie wir leben wollen: Mitte März kommt das neue Album von Kommando Elefant und wird den richtigen Titel "Herz und Anarchie" tragen. Privatprobleme und die kleine Revolte. Von den fein abgefuckten Elektropunk-Tendenzen der jüngeren Vergangenheit scheint's wieder mehr Richtung Gitarrenindie zu gehen, mit Synthie-Unterbau. Die neue Single funkelt, es gibt gute Zeilen: "Ich fahre mit dem Jetski in die Insolvenz". Der Refrain geht zum Beispiel so: "Statt dem finalen Heartbreak geh dorthin, wo deine Wut ist. Zerschmetter all das was nicht gut ist."

Little Simz - "Picture Perfect"

Gerade noch kurz vor Ende 2016 hat Little Simz ihr zweites reguläres Album namens "Stillness in Wonderland" relativ unbemerkt – zu Unrecht – in die Welt geschickt. Die Jahresendbestenlisten waren allerorts schon geschrieben, so ist die Platte ein bisschen untergegangen. Die Londoner Rapperin und Sängerin hat das Album als Konzept-Album in Anlehnung an "Alice im Wunderland" angelegt, der Track "Picture Perfect" ist da Signature-Song und Highlight unter Highlights: die große Verschmelzung von aufgekratztem HipHop, Funk und verbeultem Jazz.

Scheibsta & Die Buben - "20/30"

Die weite Klammer mag vielleicht "HipHop" heißen, Scheibsta & Die Buben aber besetzen eine eigene Nische. Schön schaukelnde Musik, analog mit echter Hand an echtem Instrument eingespielt, immer mit eineinhalb Füßen im Jazz, im Soul und im Funk. Der Song "20/30" lehnt sich Richtung Ska und Mariachi-Melancholie. Was soll das noch werden mit diesem Leben, werden wir erwachsen werden müssen, irgendwann? "Du bist Ende 20, oder Anfang 30." Vielleicht mit Fragezeichen hintendran? Es leuchtet jetzt schon rot bei deiner Tankanzeige.

Shins - "Name For You"

Man muss die Shins ja nicht immer auf "Garden State" festnageln. Die heiß geliebte und heiß gehasste Indie-Sadcom von Zach "Scrubs" Braff hat die Band aus Albuquerque, New Mexico (Walter-White-City) 2004 via Soundtrack-Feature mit dem Song "New Slang" von coolem, mittelgroßem Indie-Stardom Richtung mittelgroßem, coolem Mainstream-Indie-Stardom befördert. Es ist aber auch so ein sehr gutes Lied. Sehr bald kommt das neue Album der Shins, die Vorabsingle "Name For You" ist wieder einmal eine leuchtende Vermischung von Talking-Heads-Hibbeligkeit und Beach-Boys-Honig. Mit eigener Note.





