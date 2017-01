Standort: fm4.ORF.at / Meldung: "Die FM4 Charts vom 14. Jänner 2017"

Die FM4 Charts vom 14. Jänner 2017

Bilderbuch steigen mit ihrer neuen Single "Bungalow" direkt auf Platz 1 der FM4 Charts ein! Und auch dahinter viel Neues.

Elf Neueinsteiger in den FM4 Charts - wir sind gerade überfragt, ob es so etwas schon einmal gab - auf jeden Fall stehen uns die Münder offen. Nicht nur von der Anzahl der neuen Tracks, sondern auch wegen ihrer Qualität. Am höchsten sind Bilderbuch mit ihrer neuen Ohrwurm-Single "Bungalow", von 0 direkt auf die 1. Aber nicht nur der oberste Platz am Podium ist ein Neueinsteiger, auch die anderen Nummern am Siegertreppchen sind neu, "Say Something Loving" vom neuen Album von The xx - "I See You" und "Hard Liquor" von Sohn, unserem aktuellen FM4 Artist of the Week. So muss Jänner sein!