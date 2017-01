Serienstarts

Die Open Faces Freeride Serie und der Lines Schneefräsn Wintercup legen los, die Laax Open zelebrieren Snowboarden und Travis Rice ist im "Beast Mode". Die FM4 Draußen Tipps fürs Wochenende.

Travis Rice hat diese Woche wieder einmal gezeigt, dass er einer der komplettesten Snowboarder der Welt ist. Travis, der ja aus der Snowboard-Freestyle Szene kommt, hat einen 4* Qualifier-Contest für die Freeride World Tour mit seiner Teilnahme beehrt, staunende Münder produziert und den Contest gleich gewonnen. Mit einem Frontside Air zu Beginn, einem fetten 720er über eine Windlip und einem 540er danach hat er den Kommentatoren ein "Oh, my goddess" und ein "It seems like he's riding a different mountain" entlockt.

Eindrucksvoll auch die POV-Version.

Im FM4-Interview im Herbst hat Travis Rice noch gesagt, alle Spots seien für Freerider nur Leinwand, auf der sie sich wie Maler eintragen würden - in Hakuba ist ihm ein Kunstwerk gelungen, das sich wohl eine Wildcard für die Freeride World Tour verdient.

Open Faces Freeride Serie

Neuigkeiten gibt's aber auch aus der österreichischen Freeride-Szene. Nachdem der Winter in Österreich zuerst gar nicht, dann zu heftig gekommen ist, passen dieses Wochenende endlich die Bedingungen für den ersten Stopp der Open Faces Freeride Serie in Kappl im Tiroler Paznauntal.

Für Manu Mandl, die die Open Faces Serie schon mehrmals gewonnen hat und sich heuer für die Freeride World Tour qualifiziert hat, sind die Open Faces Contests eine gute Möglichkeit ins Freeriden einzusteigen und vor allem, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, sich auszutauschen und sich gegenseitig zu pushen.

Am Samstag kann man in Kappl vielleicht schon Manu Mandls NachfolgerInnen auf dem Weg in die Freeride World Tour sehen. Über 80 FreeriderInnen aus 11 Nationen werden versuchen, die beste Linie von der Quellspitze runter zu finden und die Jury und das Publikum zu beeindrucken. Die ZuschauerInnen können sich die Freeride Action übrigens gemütlich von der Terasse des Restaurants gegenüber ansehen, wo eine Public Area eingerichtet wird. Neben dem Contest gibt's übrigens auch ein Freeride Testival mit Workshops, Technikkursen, kostenloser AlpCon Freeride Movie Night und Vorträgen.

Lines Schneefräsn-Auftakt

Dass es eigentlich überhaupt keinen Grund gibt, sein Downhill-Bike über den Winter im Keller zu verstauen, haben einige MountainbikerInnen schon lange erkannt und auch im Winter Downhill-Rennen veranstaltet. Das Lines Magazin, das österreichische Magazin für die Downhill-Szene, hat diese einzelnen Rennen letzes Jahr zusammengebracht und zu einer Serie gebündelt, die großen Anklang in der Community gefunden hat, mit einem riesigen Starterfeld, das von Weltcup-FahrerInnen bis zu HobbyistInnen gereicht hat. Der schnellste Downhill-Rider im deutschsprachigen Raum, Markus Pekoll, hat sich schließlich mit Trial-Star Fabio Wibmer um den Gesamtsieg gematcht, wobei Fabio Wibmer das bessere Ende erwischt hat.

Heuer steht die zweite Ausgabe des Lines Schneefräsn Wintercups am Programm, mit noch mehr Rennen als im letzten Jahr, insgesamt fünf, die sich alle voneinander unterscheiden. Los geht's dieses Wochenende ganz im Süden von Kärnten, bei der Petzen Bike Trophy, die als Dual Slalom auf der Schipiste ausgetragen wird. Eine eigene Wertung gibt's auch für Snowtrikes.

Wer Siegambitionen hegt, schraubt sich am besten Spax in die Reifen, alle anderen können auch ohne Stress einmal ausprobieren, wie es sich auf dem ungewohnten Untergrund fährt.

LAAX Open

Broadcasting Zeiten:

Slopestyle Finale – Freitag, 20. Januar 2017:

13.30 – 15.00 Uhr

Halfpipe Finale – Samstag, 21. Januar 2017:

13.45 – 15.15 Uhr Livestream auf open.laax.com

Die Snowboard-Contestelite hat sich dieses Wochenende im schweizerischen Laax eingefunden, wo beim wahrscheinlich authentischsten Snowboard-Contest der Saison, den Laax Open, Snowboarden zelebriert wird. Bei der ungeheuren Dichte an Top-FahrerInnen, die in Laax am Start sind, hat es nicht nur die österreichischen Slopestyle-Männer, sondern etwa auch Mitfavorit Stale Sandbech bereits in der Quali erwischt. Anna Gasser hingegen ist souverän ins Slopestyle-Finale der Frauen eingezogen, das am Freitag, 20.1. auch live online gestreamt wird. Nachdem Anna Gassers Siegesserie im Big Air ja nach drei Siegen gerissen ist, könnte sie nach dem 1. Platz beim Slopestyle Weltcup am Kreischberg letztes Wochenende eine neue Serie hinlegen.

Zillertal Välley Rälley #3 in Gerlos

Und auch die Ästhetiker sind in Serie, mit ihrer Nachwuchs-Contest Reihe Zillertal Välley Rälley, wo dieses Wochenende der dritte Tourstopp stattfindet, diesmal in der Zillertal Arena in Gerlos. Wie gewohnt gilt: Am ersten Tag der Välley Rälley-Stops bieten die Ästhetiker kostenlose Freestyle-Coachings an, für alle Könnerstufen, vom Beginner bis zum Beinahe-Pro. Am zweiten Tag wird dann ein Slopestyle-Contest gefahren.

Eine andere Serie haben sie hingegen abgeschlossen: Drei Videos aus dem Norwegen Trip der Ästhetiker Wolle Nyvelt, Steve Gruber, Bernd Egger und Mone Monsberger gibt es jetzt als Vollversion im Netz zu sehen. Prädikat wertvoll!

