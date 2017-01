Kimyan Law im Interview

Kimyan Law spielt live am FM4 Geburtstagsfest und besucht uns davor im Studio.

"Die heutige Jugend hört ja eher laut", sagte Kimyan Law mal in einem Interview mit The Gap und klang dabei um einiges erfahrener und erwachsener, als das jemand Anfang zwanzig sein sollte. Tatsächlich ist es dieser reflektierende Zugang, von dem auch die Musik des Wiener Produzenten profitiert. Auf seiner neuen Platte "Zawadi" werden vorsichtig und penibel Soundfragmente zu einem großen Ganzen zusammengeführt - Breakbeats treffen auf sphärischen Minimalismus, Field Recordings auf Gastvocals von so Leuten wie Clara Luzia.

Am Samstag spielt Kimyan Law live am FM4 Geburtstagsfest, vorher hat sich der Musiker noch mit Andreas Gstettner-Brugger zum Interview getroffen.

Kimyan Law

Du hast am 25. Dezember deinen 22. Geburtstag gefeiert. Und du spielst bei unserem Geburtstagsfest, wir sind auch 22.

Ja, wir sind gleich alt.

Wie hast du denn deinen Geburtstag verbracht? Auch mit einer großen Fete?

Nein, mit meiner Familie. Mama, Papa, kleine Schwester.

Bist du in England eigentlich bekannter als hierzulande oder bist du der Prophet, der im eigenen Lande doch was gilt?

Vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich krieg davon nicht wirklich was mit.

Wenn man dich im Internet sucht, sieht man dich oft mit einer sehr schönen Maske. Wirst du auch beim FM4 Geburtstagsfest maskiert auftreten?

Ich glaub nicht, dass das geht, weil das wahrscheinlich runter rinnen würde, wenn ich schwitze.

Wie wird denn deine Liveshow ausschauen, kannst du uns da schon was verraten?

Ich werd Sections von Tracks abspielen und die dann triggern ineinander. Und ein bisschen was live samplen.

Vor dir spielen Camo & Krooked. Du hast sie schon gekannt, bevor du noch Musik gemacht hast?

Ja, sie haben mich angeschrieben, als mein erstes Album rausgekommen ist. Also sie waren mir bekannt, weil sie früher sehr viel geskatet haben im Forsthauspark. Und ich mit meinen Freunden, als wir noch klein waren, auch dort war und deswegen haben wir sie gekannt.

Und sie haben dich auf Englisch angeschrieben?

Ja, es hat irgendwie niemand gewusst, dass ich aus Wien bin. Wahrscheinlich auch, weil das Debütalbum in England rausgekommen ist. Auch vom Label her ist das eher in England breitgemacht worden.

Bei einem Song auf "Zawadi" nehmen die Percussions sogar direkt auf deine Familiengeschichte Bezug. Ich spreche von dem Lied "Luba". Ein Folk aus der Demokratischen Republik Kongo. Dein Vater stammt von dort?

Er ist lubastämmig, ja. Es ist viel Recherche dafür passiert. Und die Vocal-Shots sind alte Aufnahmen von einer älteren Version von Swahili, die dort gesprochen wurde.

Du baust deine Tracks oft mit sehr ungewöhnlichen Sounds. Ich erinnere mich an ein Interview, wo du gemeinst hast, Ping-Pong-Schläger kommen da ebenso vor wie Glas und gefrorene Erde. Was war denn der letzte ganz besondere Sound, den du gehört hast?

In letzter Zeit meistens Baustellen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber in der Früh gibt's ein Pfeifen und ich bin dem noch nicht nachgegangen. Und ich hab's leider noch nicht geschafft, das aufzunehmen.

Zu deinem Konzert, das du am Samstag spielst: Wie ist dein Set musikalisch angelegt?

Perkussiv und leicht afrikanisch.

Kimyan Law spielt am Samstag um 2:30 Uhr am FM4 Geburtstagsfest in der Ottakringer Brauerei.