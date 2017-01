5 Dinge, die du über die Paaarty!!! wissen solltest

FM4 feiert am Samstag Geburtstag in der Ottakringer Brauerei. Wer spielt wann? Was kann ich tun, wenn ich kein Ticket habe? Und gibt's die Konzerte im Videostream?

Paaarty! Das FM4 Geburtstagsfest, am Samstag, den 21. Jänner 2017 in der Ottakringer Brauerei in Wien. Das Line-Up

Mit Camo & Krooked, Mighty Oaks, Gerard, Gudrun von Laxenburg, DJ Mad (Beginner), Kommando Elefant, View, Fil Bo Riva, Schnipo Schranke, Yalta Club, Kimyan Law und Ankathie Koi. FAQ

Was es sonst noch zum FM4 Geburtstagsfest zu wissen gibt. Alle Stories zum FM4 Geburtstagsfest

Sesam, öffne dich, heißt es am Samstag, dem 21. Jänner, um 20 Uhr. In der Wiener Ottakringer Brauerei öffnen sich die Tore und das FM4 Geburtstagsfest beginnt. Gerade werden noch die Bühnen verkabelt, die Kameraobjektive geputzt und die Technik gecheckt. Aber auch ihr solltet euch ein bisschen Zeit für die Paaarty!!!-Planung nehmen.

1. Wie komme ich da hin?

Das FM4 Geburtstagsfest findet in der Ottakringer Brauerei statt (Ottakringer Platz 1, 1160 Wien). Am einfachsten reist ihr mit den Wiener Linien an, via U3 oder U6 und anschließend mit den Straßenbahn-Linien 2 oder 44 (Johann-Nepomuk-Berger-Platz, bzw. Teichgasse) oder mit den Linien 9 oder 46 (Thaliastraße/Feßtgasse, bzw. Johann-Nepomuk-Berger-Platz).

2. Wer spielt eigentlich wann?

Sobald die Türen aufgehen, fahren überall die Regler hoch. Das heißt: Musik auf allen Floors ab 20 Uhr.

Weil drei Bühnen parallel bespielt werden, ist es ratsam, sich den eigenen Fahrplan durch das FM4 Geburtstagsfest schon im Vorfeld zurecht zu legen. Sollten einzelne Floors voll sein, können wir nur so viele Leute reinlassen, wie auch wieder rausgehen. Wenn du also einen bestimmten Programmpunkt sehen willst, empfiehlt es sich, möglichst früh am jeweiligen Floor zu sein.

Radio FM4

3. Kein Bock auf Musik?

Oberhalb vom Keller, im sogenannten Spielzimmer gibt's Wuzzler und Flipper, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt. Dort stehen auch Nintendo-Retro-Spielkonsolen für euch bereit. Wenn ihr euch lieber künstlerisch betätigen wollt: Macht ein Foto und ladet es mit dem Hashtag #fm4fest auf Instagram oder Twitter hoch, wir drucken für euch die Fotos beim FM4 Hashtag Printer aus und ihr könnt eure schönsten Paaarty!!!-Erlebnisse mit nach Hause nehmen. Außerdem haben wir in der ganzen Venue Vögel versteckt. Die Personen, die die meisten Vögel finden und Selfies davon posten, gewinnen Preise.

4. Hilfe, ich hab kein Ticket bekommen

Das FM4 Geburtstagsfest ist restlos ausverkauft, eine Abendkassa wird es nicht geben. Wir werden am Samstag im Radio noch die letzten Tickets verlosen. Alle, die leider keine Karten bekommen haben, dürfen sich jetzt die Augen ausheulen - oder bei Punkt 5 weiterlesen.

FM4 / Christian Stipkovits

5. Ich kann nicht dabei sein, muss lernen, bin krank, wohn weit weg...

Das ist alles nicht schön, aber kein Grund zum Verzweifeln. Die Paaarty!!! findet zwar in der Wiener Ottakringer Brauerei statt, mit dabei sein kann man aber von überall:

Im Radio

Wir senden am Samstag ab 21 Uhr live vom FM4 Geburtstagsfest auf FM4 und im FM4 Player. Julie McCarthy und Nina Hochrainer werden euch durch den Abend führen. Zu hören gibt es Live-Konzerte von Schnipo Schranke, Gerard, Camo&Krooked und vielen weiteren, illustre Gäste, Party-Spiele, Schmäh und jede Menge guter Musik.

Im Live-Videostream

Ab 21.30 Uhr gibt es zwei Video-Streams auf fm4.ORF.at. Wir übertragen die Konzerte aus dem Wohnzimmer und aus dem Keller! Die große Wohnzimmer-Bühne wird auch auf Facebook gestreamt - und in den Umbaupausen haben wir uns auch was für euch überlegt...

Social Media

Wir berichten vom FM4 Geburtstagsfest nicht nur auf fm4.ORF.at, sondern auch auf Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat ("radiofm4"). Dort freuen wir uns auch über eure Fotos und Videos. Der Hashtag des Abends heißt #fm4fest, damit das klar ist!

Die ganze nächste Woche über

Die Livesendung vom FM4 Geburtstagsfest gibt es für 7 Tage im FM4 Player. Und: Über die kommende Woche verteilt gibt es online auch die besten Konzerte vom Fest als Video auf fm4.ORF.at - yeah!