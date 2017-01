Lift up our glasses, watch your palaces burn to ashes

Run The Jewels bleiben "wach und woke", Teile des FM4 HipHop-Lesekreises bekommen beim dritten Album des ungleichen Duos trotz der mitreißenden Energie erste Ermüdungserscheinungen.

* Eine ausführlichere Geschichte des ungleichen Duos mit Bewegtbildern findet sich hier!

Als sich Killer Mike und El-P vor etwas mehr als fünf Jahren erstmals zusammengetan haben*, war das in HipHop-Kreisen eine kleine Sensation! Auf der einen Seite der Barbershop-Besitzer aus Atlanta, der an der Seite von Outkast erstmals die internationale Bühne betreten hatte und den ganzen Tag nichts anderes als Sex im Kopf hatte - besonders passend an der Seite von "Da Baddest Bitch" Trina. Auf der anderen Seite die New Yorker Underground-Ikone, der mit Company Flow die kompromisslose Seite der Rawkus-Ära verkörperte und diese dann mit dem eigenen Label Def Jux in noch nerdigere klangliche Sphären hob. Das waren damals noch zwei Welten, die in den Köpfen vieler eigentlich nicht zusammenpassten. Aber sie taten es eben und die musikalischen Resultate rumpelten und krachten, dass es eine wahre Freude war.

Run the Jewels

Seitdem haben Killer Mike und El-P trotz hartem Releasetakt von einem Album pro Jahr (zumindest wenn man das irrwitzige Meow The Jewels dazurechnet) auch sehr viele Shows gespielt und Mike mauserte sich zwischenzeitlich sogar zu einem der prominentesten Fürsprecher des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders. In einem utopischen Paralleluniversum könnte man sich gut vorstellen, dass er jetzt neben der Rap-Karriere auch noch einen Regierungsposten hätte - aber es kam leider ganz anders.

Das letzte Weihnachten erschienene Album RTJ3 (Gratis-Download hier) lebt dann auch von einer besonderen Wut auf das US-amerikanische System und entwickelt gemeinsam mit den treibend-elektronischen Beats von El-P (plus dem Brüderpaar Little Shalimar und Wilder Zoby) eine mitreißende Energie, die wahlweise positiv an Public Enemy oder Rage Against The Machine gemahnen kann. Auch Kollege L'Heritier ist begeistert!

Teile des FM4 HipHop-Lesekreis haben sich trotz des infektiösen Sounds und des Klassenkampf-Narrativs von Songs wie Hey Kids (Bumaye) mit Danny Brown an Run The Jewels schon sattgehört und wünschen sich Killer Mike stattdessen mit aktuellen Atlanta-Beats von z.B. Zaytoven oder Metro Boomin.

Obwohl ich die Kritikpunkte nachvollziehen kann und man Moves wie ein Urban Outfitters Exclusive bei allem Verständnis für die heutige Wirtschaftslage für Musiker zumindest fragwürdig finden kann: Ich bin froh, dass es Run The Jewels gibt - und den dritten April hab ich im Kalender auch schon eingekreist!