Brand New

Die FM4 Neuvorstellungen der Woche: Be Charlotte – "Machines that Breathe" | FLUT – "Linz bei Nacht" | J. Bernardt – "Calm Down" | The Gift – "Clinic Hope"

Be Charlotte – "Machines that Breathe"

Everyday Robots: Sind wie denn alle nicht Maschinen, die halt atmen, so fragt uns Be Charlotte. Die noch nicht einmal den Teenager-Jahren entwachsene Musikerin aus der schottischen Stadt Dundee baut ihre Stücke meist komplett im Alleingang zusammen, der Song „Machines that Breathe“ ist der Hit: stolpernde Folktronica, aus HipHop abgehörte Beats, in Umarmung mit dem bittersüßen Pop fürs große Stadion. Atemlos durch die Nacht.

FLUT – "Linz bei Nacht"

Nach dem Song „Tiefschlaf“ kommt jetzt via Problembär Records die zweite Single von FLUT, im März soll das Debütalbum erscheinen. In „Linz bei Nacht“ wird eine heftige Liebe für die 80er-Jahre vorexerziert, dabei hat die ganze Anglegenheit doch eine ureigene Note. Hat jemand „Falco“ gesagt? Kunstsinniger Wavepop, hochenergetischer Powerpop mit düsterer Note, feiner Synthesizer-Bombast. Hit für die späten, die guten Stunden.

J. Bernardt – "Calm Down"

Für gewöhnlich schaut die belgische Band Balthazar mit großem Forschergeist und übersprudelnder Euphorie nach wie viel Experiment, Hibbeligkeit und Melancholie in der schönen Sache namens „Indiepop“ gerade noch Platz haben. Sänger und Gitarrist Jinte Deprez wandelt zwischenzeitlich auf Solopfaden und widmet sich unter dem Namen J. Bernhardt verstärkt der Synthetik und der Schwermut. Digitaler Schmerzens-Soul in Anlehnung an Chet Faker und James Blake.

The Gift – "Clinic Hope"

Bevor demnächst ein neues Album von der portugiesischen Band The Gift erscheint, hat sich die Gruppe noch schnell einen nicht gerade unbekannten Kollaborateur geangelt: den englischen Ambient- und Art-Pop-Großmeister Brian Eno. Gemeinsam ist ein aufgebrachter, überschwänglicher, wendiger Elektro-Pop-Song entstanden, der die Ekstase feiert, die Liebe, die Freuden der Nacht, das Leben, die Hoffnung. Im Neonlicht. My Body is a Dancefloor.





