Antilopen Gang im FM4 Gästezimmer

Am Freitag ist ihr drittes Album "Anarchie und Alltag" erschienen, ab Montag stellen sie damit den FM4 Artist of the Week. Und sonntags verschaufen sie im FM4 Gästezimmer mit ihren Lieblingssongs.

FM4 Gästezimmer Bands und Acts aus dem FM4 Universum verraten euch ihre Lieblingssongs, die sie inspiriert haben Alle Folgen im Überblick

Wie gewohnt kein Blatt vor dem Mund nimmt sich die Antilopen Gang auf ihrem dritten Album "Anarchie und Alltag". Ein Titel, der übrigens dem wegweisenden Fehlfarben-Album "Monarchie und Alltag" entlehnt wurde, das zu den wichtigsten deutschen Punk-Platten der 1980er Jahre zählt.

Mehr als stimmig erscheint es dann auch, dass die Antilopen Gang dem Album eine Bonus-CD mit dem gefährlichen Titel "Atombomben auf Deutschland" zur Seite stellt, auf der Punk-Legenden wie eben Peter Hein von den Fehlfarben, Campino von den Toten Hosen, Bela B. von Die Ärzte, MC Motherfucker von Terrorgruppe die Hits der Antilopen Gang als Punk-Songs präsentiert.

Antilopen Gang

Kein Blatt vor dem Mund nehmen sich auch die Acts, die Koljah, Panik Panzer und Danger Dan für ihr FM4 Gästezimmer ausgesucht haben.

Lauryn Hill - Lost One's

Koljah: "Die Platte 'The Miseducation of Lauryn Hill' ist noch immer eines der besten Rap-Alben überhaupt, wie ich letztes Mal wieder gemerkt habe, nachdem ich sie eine Weile nicht mehr gehört habe. Deshalb wünsch ich mir 'Last Ones' von dieser wunderbaren Rapperin und Sängerin."

Haiyti - Ein Messer

Koljah: "'Ein Messer' von Haiyti war wirklich einer der besten Rap-Songs, die letztes Jahr rauskamen. Ein schöner Emo-Depri-Rap. Kann ich jedem nur empfehlen. Haiyti – produziert von Kitschkrieg."

Diana Ross - It's My House

Panik Panzer: "Nach all der Traurigkeit, Depression und Melancholie, die die Antilopen Gang hier im Radio vorführt, wird es auch einmal Zeit für eine schöne Nummer und da wollen wir von Diana Ross 'It’s My House' spielen. Ich bin auf der Suche nach Samples über diesen Song gestolpert und diese fröhliche, leichte Panflöte und dieser liebliche Gesang von Diana hat mir sofort gefallen. Immer, wenn dieser Song läuft, tanze ich. Das solltet ihr auch tun!"

Sookee - Q1

Danger Dan: "Wir haben euch auch ein ganz ganz neues Lied mitgenommen: 'Q1' von Sookee und ich hab mich immer gefragt, warum heißt das 'Q1', und ich hab mir dann sagen lassen, dass es um das Quartal Eins des letzten Jahres geht. 'Q1' ist auch so eine Abkürzung, die auch auf Steuerabrechnungen steht. Aber mit Steuerabrechnungen kenn ich mich leider nicht so gut aus. Aber es ist eine Abrechnung mit dem ersten Quartal des letzten Jahres, was eine große Tragödie war, wie man in dem Lied hört und spielt mit dem Gedanken, als Konsequenz daraus, entweder auf eine einsame Insel zu ziehen oder in den Untergrund zu gehen. Das Gefühl kann ich sehr gut nachvollziehen."

Das Gästezimmer mit der Antilopen Gang gibt es am Sonntag, 22 .Jänner 2017 in FM4 Connected (13-17 Uhr) zu hören und im Anschluss für 7 Tage on Demand.