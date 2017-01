So sieht's aus!

Die besten Bilder vom FM4 Geburtstagsfest 2017

Paaarty! Das FM4 Geburtstagsfest, am Samstag, den 21. Jänner 2017 in der Ottakringer Brauerei in Wien. Die Videostreams

Livestreams aus der Ottakringer Brauerei ab 21:00 Das Line-Up

Mit Camo & Krooked, Mighty Oaks, Gerard, Gudrun von Laxenburg, DJ Mad (Beginner), Kommando Elefant, View, Fil Bo Riva, Schnipo Schranke, Yalta Club, Kimyan Law und Ankathie Koi. FAQ

Was es sonst noch zum FM4 Geburtstagsfest zu wissen gibt. Alle Stories zum FM4 Geburtstagsfest

Mittlerweile haben wir uns ja schon an unsere temporäre Wohnung in der Ottakringer Brauerei gewöhnt. Wir kennen die verschlungenen Wege zwischen den Zimmern, für viele von euch heißt's möglicherweise aber erstmal auf Erkundungstour gehen und auschecken, wo die Party am besten, ist, in der Küche, im Keller, im Wohnzimmer, im Bad oder gar irgendwo dazwischen? Hier zuerst mal eine kleine Orientierungshilfe: