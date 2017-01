Darwins Mondtheorie

Warum hat die Erde eigentlich einen Mond? Die Science Busters auf Spurensuche.

Bevor die Science Busters in der Dienstag Nacht auf ORFeins wieder Dampf ablassen in ihrer neuen TV-Show „Steam“ - wenden sie sich dem Erdtrabanten zu.

Wer gestern in der Nacht oder heute in der Früh vom FM4 Geburtstagsfest nach Hause gegangen ist, hat zwar vermutlich gefroren, dafür aber den Mond sehr gut sehen können. Zumindest den Teil, den wir von uns aus gerade beleuchtet sehen können. Vor 44 Jahren war das letzte Mal ein Mensch auf dem Mond, der jederzeit so verlässlich die Erde begleitet und nie kurz einmal weg ist.

Aber warum macht er das? Das ist gar nicht so leicht zu erklären. Viele haben sich daran versucht, sogar Darwin, wie Florian Freistetter einem erstaunten Martin Puntigam erzählt.

