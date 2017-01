Highlight-Zeit

Kein Jännerloch für SportlerInnen: Freeride World Tour, White Style MTB Freestyle, Ride Hard on Snow, Winter X Games und vieles mehr. Die FM4 Draußen Tipps fürs Wochenende.

FM4 Draußen Update Ein wöchentlicher Überblick auf FM4 über sportliche Entwicklungen und anstehende Veranstaltungen. fm4.orf.at/sport

Es dauert immer ein wenig, bis die Freeride World Tour startet, aber auf den großen und steilen Bergen kann's halt erst losgehen, wenn wirklich Winter ist, weshalb der Tourstart erst Ende Jänner angesetzt wird. Dieses Wochenende ist es soweit, und wenn es das Wetter zulässt, werden sich am Samstag, 28.1. die weltbesten FreeriderInnen beim Auftakt der Freeride World Tour erstmals in diesem Jahr miteinander messen.

Freeride World Tour / J. Bernard

22 Skifahrern, elf Skifahrerinnen, acht Snowboarder und acht Snowboarderinnen werden im französischen Chamonix-Mont-Blanc am Start sein, unter ihnen auch einige RiderInnen aus Österreich. Den größten Anteil an heimischen RiderInnen gibt's wie auch schon in den letzten Jahren bei den Schifahrerinnen: Eva Walkner geht wie schon letztes Jahr als Titelverteidigerin in die Saison und alle erwarten, dass diesmal Nadine Wallner ihre größte Konkurrentin um den Gesamtsieg werden wird, die ja in den Saisonen 2013 und 2014 den Weltmeistertitel abgeräumt hat, bevor sie sich schwer verletzt hat. Nadine Wallner will heuer aber vor allem wieder befreit und locker schifahren und ist froh, wenn sich das auch in Contestergebnissen niederschlägt. Von einem inszenierten Zweikampf um den Freeride-World-Tour-Titel hält sich nichts, da werden wohl auch noch andere Frauen mitreden wollen, etwa auch Lorraine Huber, die dritte österreichische Starterin.

Simon Welebil / FM4

Bei den Schifahrern geht Stefan Häusl heuer in seine achte aufeinanderfolgende Saison auf der Freeride World Tour, der Veteran will sich das Etikett "alt" aber noch nicht umhängen lassen. Auch wenn die junge Garde mehr Freestyle-Elemente in die Contests bringt, sieht er seinen auf Geschwindigkeit und Flüssigkeit aufbauenden alpinen Stil im Aufschwung, wie es etwa Xavier de la Rue oder Jeremy Heitz zeigen. Ans Aufhören hat der 40-Jährige noch keinen Gedanken verschwendet, stattdessen will er noch ein paar seiner Traumlinien verwirklichen, in Verbier etwa, aber dafür müssen die Bedingungen auch passen. Im Ranking der Freeride World Tour hat ihn letztes Jahr Fabio Studer erstmals überholt, der nach seinem dritten Gesamtrang heuer wohl noch eins draufsetzen will.

Freeride World Tour / D. Daher

Flo Orley hat letzte Saison ja seinen langen Abschied vom Freeride-Contest-fahren zelebriert, mit Thomas Feurstein, der nicht nur Profi-Rider, sondern auch Stuntman ist, steht aber schon ein Nachfolger bei den Snowboardern parat. Er hat sich über die Freeride World Qualifier Series einen Startplatz in der höchsten Freeride Contest Serie ergattern können, genau wie die Wienerin Manu Mandl, die das österreichische Teilnehmerfeld in allen vier Kategorien damit komplettiert.

Der FWT-Event in Chamonix wird im Live-Webcast am 28. Januar 2017 ab 9 Uhr übertragen.

Open Faces Hochkar

Während die Freeride-Profis in Chamonix nach den Weltbesten ihrer Zunft suchen, gibt's am Hochkar in Niederösterreich auf der Open Faces Freeride Tour die Möglichkeit für Rookies zum Einstieg in den Sport. Der 1* Qualifier Contest am Hochkar im Einzugsgebiet der Bundeshauptstadt verspricht auch für das Freeride-Publikum gute Unterhaltung.

White Style Mountainbike Freestyle

Berge sind aber nicht nur für SchifahrerInnen und SnowboardeInnen da, auch MountainbikerInnen betrachten sie ja naturgemäß als ihr Territorium, und das auch im Winter. Dass etwa Freestyle-Mountainbikes und Schanzen aus Schnee ganz gut zusammenpassen, kann man seit über zehn Jahren im Salzburger Leogang sehen, beim White Style Slopestyle Contest.

christophlaue.com

Als Kick Off Contest der Freestyle Mountain Bike World Tour bringt der White Style jedes Jahr ein internationales Riderfeld nach Leogang, das zeigen will, dass auch Mountainbiker ein Gespür für Schnee haben. Der Slopestyle Contest, ein Snow Downhill und ein Best Trick Contest finden allesamt am Freitag, 27.1. statt.

Ride Hard on Snow

Mountainbikes auf Schnee gibt's dieses Wochenende auch beim Ride Hard on Snow in Lienz zu sehen, wenn auch mit ganz anderer Ausrichtung. Beim Ride Hard on Snow, dem Hardcore-Event der Winter Downhill Rennserie Lines schneefräsn geht's vor allem um Speed. Auf der FIS-Weltcuppiste wird im 1 vs 1 gebolzt, was das Zeug hält.

Zum ersten Mal wird's heuer beim Ride Hard on Snow auch einen Best Trick Contest geben.

Hannes Berger

X Games

Auch für Freestyle-SnowboarderInnen und FreeskierInnen steht dieses Wochenende eines der Saison-Highlights auf dem Programm, die Winter X Games in Aspen in Colorado. Anna Gasser ist die einzige österreichische Athletin, die eingeladen worden ist. Letzte Woche hat sie bereits ihre Traumsaison fortgesetzt, mit einem zweiten Platz beim Slopestyle Contest der Laax Open in der Schweiz. Die Form stimmt also, um die erste X Games Medaille abzustauben.

Die große internationale Story ist, dass Shaun White wieder zurück ist, nach seinem eher enttäuschenden Auftritt beim US Grand Prix im September, wo er die Qualifikation nicht überstanden hat.

Alle Bewerbe von heute bis Sonntag werden auf xgames.com live gestreamt.

Mehr Contests

Weil's dem internationalen Schiverband anscheinend immer noch egal ist, wenn die weltbesten SnowboarderInnen und FreeskierInnen bei den X Games antreten, zieht er am selben Wochenende seinen Weltcup weiter durch, mit einem Slopestyle Contest auf der Seiseralm in Südtirol.

Nachwuchs-RiderInnen sind dieses Wochenende entweder beim Plan P, dem Tourstopp der QParks-Contesttour im Superpark Planai in Schladming am 28.1., oder beim Tourauftakt der Chill and Destroy-Tour, dem "Alm Shred" in Ehrwald am Fuße der Zugspitze.

Girls Video Sessions

Snowboarderinnen und Freeskierinnen, die ihre Tricks gern mit der Kamera festhalten wollen, sind an diesem Wochenende auch gleich zu zwei Locations eingeladen. Bei der Shred Unit Girls Session gibt's auf der Innsbrucker Nordkette Freestyle Coachings inklusive Film- und Fotosessions und bei der Girls Shred Session in Obergurgl gibt's neben Coachings auch einen Shape-Workshop für Frauen.

Roland Haschka / QParks

Climb the Mountain Splitboard Camp

Und wen es abseits von Snowparks in die Natur zieht, der oder die ist dieses Wochenende beim Climb the Mountain Splitboard Camp wohl nicht ganz falsch, das auf der Bieler Höhe in der Silvretta vor und in traumhafter Kulisse stattfindet. Auch SchitourengeherInnen sind übrigens willkommen.