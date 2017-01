Camo & Krooked live beim FM4 Geburtstagsfest

Streams are my Reality. Der Gig von Camo & Krooked in der Ottakringer Brauerei als Video.

Einmal im Monat hosten sie FM4 La Boum de Luxe, 2010 haben sie den FM4 Award beim Amadeus gewonnen, und vergangenen Samstag waren sie Headliner beim FM4 Geburtstagsfest. Die Rede ist von den Drum'n'Bass-Wunderwuzzis Camo & Krooked. Vor 15 Jahren haben sie angefangen, Musik zu produzieren, seit zehn Jahren sind sie als Duo unterwegs. Eine lange Zeit, die nicht immer ganz reibungslos war, wie sie uns im Interview verraten haben:

"Wir haben uns immer noch sehr gern, aber wir bringen uns gegenseitig gern auf die Palme. Das gehört einfach dazu, das muss so sein, um den Produktionslevel zu halten. Ein bisschen nerven ist okay, aber wir streiten eigentliche nie und es hat noch nie Beziehungsprobleme gegeben. Ein bisschen Dissonanz hat noch niemandem geschadet."





Bildregie

Claus Diwisch & Wolfgang Rezny Kamera

Vedran Pilipović

René Rusch

Nina Keinrath

Florian Wörgötter Technik

Wolfgang Rezny

Beim FM4 Geburtstagsfest haben sie erstmals auch Teile ihres neuen Albums "Mosaik" vorgestellt und live präsentiert, das im Mai 2017 erscheinen wird. Auf dem neuen Album bleiben sie Drum'n'Bass treu, versuchen aber, so viel wie möglich zu experimentieren. Für FM4 haben sie zuvor ein 30-minütiges Hit-Set abgeliefert, das wir euch im Videostream präsentieren dürfen. Auf ihren Gig beim FM4 Geburtstagsfest haben sich Camo & Krooked wirklich gefreut:

"In Wien zu spielen ist definitiv ein Jahreshighlight für uns, weil wir relativ selten in Österreich spielen. Es kommen dann immer alle Freunde und alle, die wir kennen. Es ist meistens ausverkauft und die Bude brennt. Ein besonderes Gefühl, wenn man sonst international unterwegs ist."