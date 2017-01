"Sag eahm Dei Leb'n bringt Di um"

Der FM4 HipHop-Lesekreis über Falco, den "Kommissar" und warum das Schönbrunner Deutsch nicht längst schon wieder als Rap-Sprache gebräuchlich ist.

Die Sache mit Falco und dem HipHop ist - wie gestern schon erwähnt - eine komplizierte. Er sah sich als Kind der Wiener Vorstadt nicht direkt im Stammbaum der aus New York kommenden Kultur, das Rappen als Kulturtechnik eignete er sich aber trotzdem gerne an. Und tat das als "Rhythmiker" auch weit tighter, als damals im deutschsprachigen Raum üblich. Aber egal ob gerappt oder gesungen: Auch textlich beschrieb Falco die Wiener Underground-Szene sehr gut und baute auch in vordergründig simple Songs interessante Doppeldeutigkeiten und Metaphern ein.

Das ist kein Zufall: Als Gymnasiast war Yung Hölzel ein gewisser Ernst Jandl als Deutschlehrer gegenübergestanden. Und obwohl er diese Verbindung immer etwas herunterspielte, könnte man gewisse Parallelen ziehen. Von der internationalen Ausrichtung (zum Beispiel mit einem Auftritt von Jandl bei einer Beat-Poeten-Veranstaltung in der Royal Albert Hall), zum fehlenden Respekt vor der österreichischen Mehrheitsmeinung und nicht zuletzt einer großen Verehrung für afroamerikanische Musik. Jandl war ja bekanntlich nicht nur großer Jazz-Fan, sondern auch dem HipHop zugetan.

Falco hatte auch großen Respekt vor der Wiener Gruppe um HC Artmann - und seine späteren Engagements als Vortragender in der Schule für Dichtung waren auch deshalb weit mehr als die Flausen eines absteigenden Popstars, der unbedingt auch Hochkultur-Anerkennung wollte.

Im FM4 HipHop-Lesekreis habe ich mit Dalia Ahmed, Mahdi Rahimi und Ole Weinreich über diesen ersten großen Hit des "Falken" gesprochen. Die Frage, ob die direkte Ansprache des Kommissars bedeutet, dass Falco hier jemanden verpfeift, konnte übrigens nicht eindeutig geklärt werden (Wir glauben: Nein!).