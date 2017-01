View live beim FM4 Geburtstagsfest

Hip Noir und Dark Hop beim #fm4fest. Das Konzert von View im Videostream.

Die Rapszene in Finnland ist überschaubar, aber seit einigen Jahren tut sich was im Norden Europas. Juuso Ruohonen ist 25 Jahre alt, stammt aus Helsinki und steht als View auf der Bühne. Der Name des Rappers stammt vom Song "Priceless Few" von Nieve & Cook, dieses Lied hat Juuso als 14-Jähriger gehört und sich sofort verliebt. Vor allem in die Zeile: "My eyelids are like window wipers / my eyes are nothing more but two windows with the nicest view."

Dark und hypnotisch ist die Musik von View, in seinen Songtexten verarbeitet er unter anderem die Themen Depression und Beziehungen. Als musikalische Vorbilder gelten Drake oder Frank Ocean, aber der Sänger, der ihn wirklich beeindruckt hat, war Michael Jackson. Als Sechsjähriger hat Juuso von seinem Vater das Michael Jackson-Album "History" geschenkt bekommen - von da an wusste er, dass er Musiker werden will. Aber auch die visuelle Umsetzung ist View wichtig, wie er im Interview verrät:

"I think music is like 50% through your ears and 50% in your eyes! You have to visualize music when you hear it. When you hear my music and see me perform then you get the closest to me that you can get. It´s really hard to explain like when I´m on stage I´m just myself and strip down naked."

Bildregie

Claus Diwisch & Wolfgang Rezny Kamera

Vedran Pilipović

René Rusch

Nina Keinrath

Florian Wörgötter Technik

Wolfgang Rezny

View Intro View Pour Me Up View Avalon View Ebb 'n Flow View Venior View Sober View Deeper View Spill View Lace