Paaarty!!!-Overkill

Die Mighty Oaks, Kommando Elefant, Schnipo Schranke und Ankathie Koi live beim FM4 Geburtstagsfest im Videostream.

Mighty Oaks

Treffen sich ein Amerikaner, ein Italiener und ein Brite in Deutschland... Was wie der Beginn eines schlechten Witzes klingt, ist der Anfang des Folk-Trios Mighty Oaks. Ian Hooper, Claudio Donzelli und Craig Saunders haben sich in Hamburg bei Konzerten kennengelernt - und sind gemeinsam nach Berlin gezogen. Ihr Debütalbum "Howl" ist im Februar 2014 erschienen und hat hohe Wellen geschlagen, in der letzten Zeit ist es aber etwas ruhiger um die Burschen geworden. Der Auftritt beim FM4 Geburtstagsfest war der erste der Mighty Oaks seit 1 1/2 Jahren. Am 24. März erscheint ihr neues Album "Dreamers", Ausschnitte davon gibt´s im Video zu sehen, und ab April sind die Mighty Oaks wieder auf Tour.

Mighty Oaks Seven Days Mighty Oaks Call me a Friend Mighty Oaks Just one Day Mighty Oaks Burn Mighty Oaks Be with you always Mighty Oaks Raise a Glass Mighty Oaks The Great Northwest Mighty Oaks Brother Mighty Oaks Dreamers Mighty Oaks When I Dream I See Mighty Oaks Horsehead Bay Mighty Oaks Driftwood Seat

Franz Reiterer

Kommando Elefant

Kaum eine Band begleitet FM4 so lange wie Kommando Elefant - und umgekehrt. 2007 wurde die Band von Alf Peherstorfer gegründet, sie waren beim FM4 Protestsongcontest dabei und "Alaska" hat sich immer noch in unseren Köpfen als Ohrwurm festgekrallt. Nach Ausflügen in elektronische Gefilden kehren Kommando Elefant jetzt wieder zu ihren Ursprüngen als Gitarrenband zurück. "Das letzte Comeback" war FM4 Videopremiere und ist Vorbote zum neuen Album "Herz und Anarchie", das am 17. März erscheinen wird. Im Interview meinen Kommando Elefant: "Die Mitsingmomente sind bei jedem Song gut gestreut, hauptsächlich sind es Zitate von Jacques Derrida und Jean-Paul Sartre. Aber 'Hey Hey Hey' haben wir aber auch."

Kommando Elefant D.A.S.I.S.T.O.K. Kommando Elefant Schöner Tag Kommando Elefant Alaska Kommando Elefant Dein letztes Comeback Kommando Elefant Liebe scheint dunkel Kommando Elefant Zentrum der Nacht Kommando Elefant Urlaub im Glas Kommando Elefant Wir sprengen Krokodile Kommando Elefant Ich find dich seltsam Kommando Elefant In all den abgefuckten Clubs Kommando Elefant Das Leben ist schön

Schnipo Schranke

Technik & Schnitt

Wolfgang Rezny & Claus Diwisch

Daniela Reis und Fritzi Ernst sind Schnipo Schranke, Indie-Popband aus Hamburg. Die beiden haben sich auf der Musikhochschule Frankfurt kennengelernt, Daniela studierte dort Cello, Fritzi Blockflöte mit dem Ziel, in einem Orchester zu arbeiten. Aber es kam anders. Ihr zweites Album "Rare" wird am 27. Jänner veröffentlicht. Produzent ist Ted Gaier von Die Goldenen Zitronen. Eigentlich sind Schnipo Schranke Partymuffel, für das FM4 Geburtstagsfest haben sie aber eine Ausnahme gemacht. Übrigens: der Name Schnipo Schranke stammt vom Fast Food-Gericht Schnitzel Pommes mit Ketchup und Mayo, also Schni-Po mit rot-weißer Schranke.

Schnipo Schranke Schnipo Song Schnipo Schranke Schrank Schnipo Schranke Pimmelreiter Schnipo Schranke Cluburlaub Schnipo Schranke Scherz Schnipo Schranke Murmelbahn Schnipo Schranke Pisse Schnipo Schranke Gute Reise

Franz Reiterer

Ankathie Koi

Ihre Band Fijuka hat gerade Pause, derzeit ist Ankathie Koi solo unterwegs - und wie. Wir warten alle sehnsüchtig auf ihr neues Album "I Hate The Way You Chew", das im April 2017 erscheinen wird und unter anderem von ihrer Misophonie handelt. Darunter versteht man den "Hass" auf bestimmte Geräusche wie Zähneknirschen oder Schmatzen. Ankathie Koi sagt selbst, sie leidet nicht an Misophonie, sie leistet sich eine! Ganz allein war Ankathie Koi aber dann doch nicht auf der Party, für ihren Live-Gig beim FM4 Geburtstagsfest hat sie sich Unterstützung auf der Bühne geholt.