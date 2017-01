Live@RKH: Little Big Sea & Hearts Hearts

Zwei ehemalige Soundpark Acts der letzten 12 Monate, die beide klassisches Songwritertum mit elektronischen Sounds verbinden.

David Kleinl

Little Big Sea

Ein Trio aus Wien, bei dem Folk-Gesang auf Synthesizer und elektronische Beats trifft. Vergangenen März haben Marlene, Gunther und Lukas ihre Debüt-EP Portugal veröffentlicht und damit schon ordentlich Staub aufgewirbelt. In einigen Wochen werden sie zum Beispiel auch Garish auf Tour begleiten. Und schon jetzt stehen sie auf der Bühne des großen Sendesaales.

Christoph Hudl

Hearts Hearts

Gestartet ist diese Band in Wien eigentlich als Duo im Singer/Songwriter Stil. Die elektronischen Elemente sind erst später dazugekommen, wie auch der Bandname schon einmal anders lautete. Jetzt ist die vierköpfige Gruppe aber zumindest vorläufig "angekommen", das Debütalbum erschien vorletzten Dezember beim renommierten deutschen Label Tomlab (Owen Pallett, Von Spar, Patrick Wolf...).

Tickets zu gewinnen

Wir verlosen für das Doppelkonzert hier 2x2 Karten unter allen Einsendern, die folgende Frage richtig beantworten können:

In welcher anderen Band ist Peter Paul von Hearts Hearts noch aktiv??

Schick die richtige Antwort an game.fm4@orf.at. Einsendeschluss ist am 30.1. um 10:00. Die GewinnerInnen werden per Mail verständigt.

Montag, 30. Jänner 2017

20:00 Uhr

Radiokulturhaus Wien / Großer Sendesaal