Brand New

Die Neuvorstellungen der Woche auf FM4: Anna of the North - "Oslo" | Maximo Park - "Risk to Exist" | Run the Jewels feat. Danny Brown - "Hey Kids (Bumaye)" | Young Fathers ft. Leigh Congregational Choir - "Only God Knows"

Anna of the North - "Oslo"

Anders als der Projektname vermuten lässt, ist Anna of the North nicht bloß eine Person: Die norwegische Sängerin und Musikerin Anna Lotterud wird bei ihren musikalischen Unternehmungen vom ursprünglich aus Neuseeland stammenden Producer Brady Daniell-Smith unterstützt, gemeinsam basteln sie unterkühlten Synthie-Pop, aus dem die pastellfarbene Melancholie tropft. "Oslo" ist eine Hymne auf Lotteruds Heimatstadt, passt im Regal bestens neben Chvrches. Die Rückkehr von Chillwave?

Maximo Park - "Risk to Exist"

Die Karriere von Maximo Park ist eine wechselhafte gewesen: Mit ihrem 2005 erschienenen Debütalbum "A Certain Trigger" haben sie neben Franz Ferdinand und Bloc Party das Postpunk-Revival und die neue Coolness von Gitarrenrock in der engen Hose mitbefördert – danach ist es halt irgendwie weitergegangen. Solide, dabei mäßig aufregend. Demnächst kommt das sechste Album der Band aus Newcastle, der Titeltrack zeigt die Gruppe in alter Form: Ein zickiger Midtempo-Kracher, in dem sich Politik und Privatprobleme umschlingen.

Run the Jewels feat. Danny Brown - "Hey Kids (Bumaye)"

Mit ihrem kürzlich erschienenen dritten Album – gewohnheitsmäßig schlicht "RTJ3" benannt – haben Run the Jewels ihren Sound ausformuliert: So wie die Platten von El-P und Killer Mike klingt aktuell kaum etwas, nicht im HipHop, nicht anderswo. Politik und Party, Schrottplatz-Beats, Noise, kaputter Funk. Der Track "Hey Kids (Bumaye)" ist der Hit auf einer Platte voller Hits, der geil durchgeknallte Weirdo-Rapper Danny Brown ist perfekter Partner in Crime. Match made in Heaven.

Young Fathers ft. Leigh Congregational Choir - "Only God Knows"

Die vielstimmige Verquickung von Rap, Gospel, Industrial, Space-Elektronik und bisweilen auch ein bisschen Indierock, die die Young Fathers sich immer wieder neu ausdenken, sucht Vergleichbares. Regisseur Danny Boyle gibt zu Protokoll, dass seinerzeit für seinen Film "Trainspotting" das Rave-Pop-Duo Underworld so etwas wie den Herzschlag repräsentiert hat – bei Teil 2 nun kommt den Young Fathers dieser Part zu. "Only God Knows" ist speziell für den Soundtrack erdacht worden, mit dabei ist der Leigh Congregational Choir aus Leigh – dem Stadtteil von Edinburgh, in dem auch viele Figuren aus "Trainspotting" zuhause sind.





