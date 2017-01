Einfangtheorie

Ist der Mond beim Fangenspielen erwischt worden? Die Science Buster beim Abtatscheln.

Kommenden Dienstag verfallen die Science Busters in der Dienstag Nacht auf ORFeins in ihrer neuen TV-Show in einen Goldrausch und Matin Puntigam, Florian Freistetter und Gunkl erklären, wie man sich mit Astronomie eine goldene Nase verdienen kann.

Das gelingt äußerst selten. Und mit der Bestimmung der Mondherkunft praktisch gar nie. Denn so schön der Mond beleuchtet sein kann, wir wissen bis heute nicht genau, warum es ihn gibt. Letzte Woche haben sich die Science Busters mit Darwins Mondtheorie beschäftig, die zwar sehr schön, aber leider auch sehr falsch war.

Eine andere schöne Theorie wäre die Einfangtheorie. Leider hat auch sie einen Haken, wie

Martin Puntigam von Florian Freistetter erfahren muss.

