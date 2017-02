Something for the Weekend

Ausgehtipps. Fire in the Disco.

Freitag

Deep Baked mit Supertypen Roman Flügel in der Grellen Forelle. Kennt man als Hälfte von Alter Ego, Sensorama, Playhouse, 100 Solo-Projekten und in jüngerer Vergangenehit vor allem vom Spitzenlabel DIAL.

Der Good Ball in der fluc Wanne. Mit Bernhard Eder, Lausch, Julian & der Fux, John Megill und mehr.

Katastrophe in der Kunsthalle am Karlsplatz. Mit Gauna aka Ranah Geist, Menschen von Rhinoplasty und anderen coolen Leuten.

HÆDENSA im celeste. Überschrift: "medizin für arsch und ohren mit DJs ohne Grenzen." DJs unter anderem von den Wiener Endorphinen und We Play House.

Scheitern im Opera Club, z.B. mit Bonnie aus Basel und Misonica. Techno.

Lost in Bass im Elektro Gönner.

FM4 Indiekiste mit Tegan and Sara im Museumsquartier.

Akjela und Austrian Apparel live im Alten Schlachthof Wels.

Samstag

Beim Nil Disperandum im rhiz tritt das sehr geile Kölner Duo CAMP INC. auf. Schrottiger Acid House, Superdisco. Check it.

7 Years of Canudigit im Flex Café UND im Opera Club. Mit OG Maco und vielen, vielen mehr. HipHop, Bass, funky Electronics.

No. 0: How The Balloon was launched im Flex.Mit Tin Man live, Ranah Geist, 7 Citizens und Anna Leiser.

Peace im Elektro Gönner. HipHop.

2000s Club im Loft.

In der Postgarage Graz gibt's ein FM4 Tanzmitmir, unter anderem Mr. Dero & Klumzy Tung, Joe-Joe.