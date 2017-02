Gottes Werk

Wann hat Gott den Mond gemacht? Die FM4 Science Busters haben nachgefragt.

FM4 Science Busters Martin Puntigam und Dr. Florian Freistetter und die Welt der Naturwissenschaften

Sciencebusters.at: Livetermine und alle Infos zu Büchern, Hörbüchern, Auszeichnungen

Die FM4 Science Busters gibt es auch als Podcast

Die Science Busters gibt es aktuell im ORF nicht nur bei FM4, sondern auch in der Dienstag Nacht auf ORFeins. In der kommenden Ausgabe stellt Glutamat eine Freundschaftsanfrage an die Wissenschaftsgoldlöckchen und möchte mit ihnen befreundet sein.

Bei uns auf FM4 untersuchen sie dieser Tage, wie der Mond entstanden sein könnte. Kommenden Samstag ist er wieder einmal voll, wie gesagt wird, was er mit vielen Menschen auf der Erde gemeinsam haben wird. Aber während viele Menschen wieder nüchtern werden, nimmt der Mond einen anderen Weg und ab. Aber warum ist er überhaupt da? Wer hat ihn gemacht?

Normalerweise meiden die Science Busters religiöse Erklärungen ja wie der Teufel das Weihwasser und schauen, ob es nicht eine wissenschaftliche gibt, aber wenn es um den Mond geht, dann kommen auch sie scheinbar um einen Schöpfer nicht herum.

Warum, darüber sprechen Martin Puntigam und Florian Freistetter.

FM4_Science_Busters_170205