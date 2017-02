Den Winter genießen

Riden für den Spaß mit der Legs of Steels Crew, für Flüchtlinge im Kleinwalsertal, um die eigene Angst zu überwinden oder nur mit Frauen. Die FM4 Draußen Tipps fürs Wochenende.

Der letzte Event der großen Actionsport Highlightwochen, der Saisonstart der Freeride World Tour, beginnt diesen Vormittag, aufgrund der Schneebedingungen in Andorra statt in Chamonix, das sollte die Unterhaltung aber nicht schmälern. Eine Saisonvorschau mit den österreichischen VertreterInnen auf der Tour gibt's hier, der Live-Webcast startet um 11:00.

Nach dem Freeride-Worldtourstart können Actionsport-Fans nach langem wieder durchschnaufen. X Games und Air+Style sind vorüber, die Veranstaltungen für das kommende Wochenende sind zwar zahlreich, sie nehmen sich aber nicht alle bierernst.

Legs of Steel - Sketchfest

Die in Innsbruck beheimatete Freeski-Crew Legs of Steel, die in den letzten Jahre für die Qualität ihrer Freeski-Filme einen fast schon legendären Status in der Szene erreicht, richtet diesen Freitag auf der Innsbrucker Nordkette einen besonderen Freeski-Contest aus, das LoS Sketchfest.

Legs of Steel

Das Sketchfest ist ein Teamcontest, bei dem jeweils vier RiderInnen gemeinsam in vier Hauptkategorien antreten, die es sonst bei Freeski-Contests nie, bzw. nur unter Naserümpfen in die Wertung schaffen: Spin-to-Win, Longest Hand Drag, Backflip Runs und Crowd Pleasing Train.

Da es ein Teambewerb ist, geht es darum, welches Team auf einem Kicker die meisten Rotationen schafft, wer am längsten die Handschue im Schnee hat, während die Schi in der Luft sind, wer die meisten Backflips in einem Lauf hinbekommt, wofür jeweils die einzelnen Tricks der TeamriderInnen zusammengezählt werden, und schließlich, wer den schönsten "Crowd Pleasing Train" hinbekommmt, eine Disziplin, für die die Legs of Steel Crew berühmt geworden ist.

Dazu kommen noch ein paar Bonus-Kategorien, etwa das schrägste Outfit, und die Zuschauer sind bei der Bewertung involviert. Das Team mit den meisten Punkte darf dann übrigens einen ihrer Rider als Starter bei den Playstreets in Bad Gastein nominieren.

Die Party nach dem Contest kommt vom Hungerburg-Hills Festival und beginnt im Anschluss an das Sketchfest auf der Nordkette.

Refugee Charity Shred

Die Chill and Destroy Tour ganz im Westen des Landes ist mit 14 Jahren eine der ältesten noch bestehenden Snowboard- und Freeski-Contestserien überhaupt und zeigt wieder einmal, dass die Wintersportcommunity sehr weltoffen ist. Der zweite CaD-Tourstopp diesen Samstag im Crystal Ground Snowpark im Kleinwalsertal folgt nämlich wie schon im Vorjahr dem Motto "Refugee Charity Shred".

Beim Charity Shred gibt's neben dem Slopestyle Contest ein Gratis Barbecue. Dafür wird von allen TeilnehmerInnen ein kleiner Beitrag als Spende für die Flüchtlingshilfe eingesammelt. Außerdem kann jeder seine gebrauchten Klamotten mitbringen und die Organisatoren sorgen dafür, dass die Sachen bei der Flüchtlingshilfe ankommen.

Nock'n'Rock

Im Snowpark Turracher Höhe in Kärnten geht der Nock'n'Rock Freeski- und Snowboard-Slopestylecontest immerhin auch schon in seine vierte Saison. Als Teil der Q-Parks Tour gibt's Punkte für die World Snowboard Points List, die World Rookie Rank oder den Austria Cup, sowie ein für Amateurcontests recht gutes Preisgeld von 2.400 Euro abzustauben.

Katja Pokorn / QParks

Girls Shred Session Superpark Planai

Ready, Shredy, Go!

Gersin Livia Paya hat im Vorjahr bei den Girls Shred Sessions in Schladming vorbeigeschaut.

Im Superpark Planai geht es dieses Wochenende mit den "Girls Shred Sessions" weiter. Kostenlos und in entspannter Atmosphäre geht es für Snowboarderinnen und Freeskierinnen darum, neue Shred-Buddies und, unterstützt von Coaches, auch neue Tricks kennenzulernen.

Gersin Livia Paya

Open Faces Alpbachtal

Zum ersten Mal wird im Tiroler Alpbachtal heuer die Open Faces Freeride Serie einen Stopp einlegen. Am Programm steht ein 1* Freeride World Qualifier und ein 2* Juniors Bewerb, perfekt also, um ins Wettkampf-Freeriden reinzuschnuppern, wie es Heinz Reich etwa vor kurzem am Hochkar gemacht hat.