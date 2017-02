FM4 La Boum De Luxe Playground

Austrian Apparel präsentieren ihre neue EP live im Videostream. The Radiovisual Session in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Wir bringen die Artists auf eure Bildschirme! Zum dritten Mal laden wir gemeinsam mit dem Visual Kollektiv 4youreye im FM4 Playground Visual Artists zu einem audiovisuellen Erlebnis der Extraklasse ein: Im Live Videostream auf dieser Website und auf Facebook verbinden sich wieder die Projektionen von 4youreye, diesmal mit den Sounds von Austrian Apparel, die ihre neue EP "Planetary Magnitude" live präsentieren.

facebook.com/AustrianApparel

Das exklusive Konzert findet in einer geheimen Location in Wien statt. Den Live-Stream davon gibt es in der Nach von Freitag auf Samstag von 1 bis 2 Uhr hier!

Austrian Apparel präsentieren ihre erste EP „Planetary Magnitude“ auf dem österreichischen Label Schönbrunner Perlen

Im Gegensatz zu vielen anderen Elektronik-Acts, die oftmals nur mit ihren Laptops zu Konzerten anreisen und performen, beladen Austrian Apparel ihren Tourbus bis unters Dach mit ihren analogen Sequenzern, Synths und Drummaschinen, um sich dann auf die lange Reise zum Gig zu begeben.

Schönbrunner Perlen

Live werden sie bereits seit Jahren gefeiert, und nun wird ihr Sound endlich auf dem Label Schönbrunner Perlen veröffentlicht. 4 Tracks und 2 remixes von Thomas Krause und Labelchef Ken Hayakawa

4youreye hat sich seit der Gründung nicht nur im eigenen Land einen Namen gemacht haben, sondern kann auch international auf viele erfolgreiche Auftritte in Europa und Asien zurückblicken. 4youreye performte unter anderem bereits mehrmals in China, Japan, Russland und Malaysia. 2011 ging 4youreye auf Indien Tour auf eine Einladung des Österreichischen Kulturinstitut New Delhi.

Der typische 4youreye-Stil, das sind schnelle Hardcuts und unkonventionelle Bildfolgen. Sie reißen Bilder, die wir aus alten Sehgewohnheiten zu kennen glauben aus dem Zusammenhang, um sie in einem anderen Kontext neu entstehen zu lassen. Das, was Musik auszudrücken vermag, wird hier in ständig wechselnden Bildteppichen wiedergegeben.

FM4 Playground

The Radiovisual Session - Der Video Livestream:

Austrian Apparel LIVE / Visuals von 4youreye

Heute Nacht ab 1 Uhr hier!