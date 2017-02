FM4 Schnitzelbeats #14: Minimal Wave

Aus aktuellem Anlass feiern wir den elektronischen Achtziger-Punk made in Austria: Ein Anthologie der Wiener Band Poligam wurde letzten Feitag im Accordia Schallplatten-Club (Rhiz) präsentiert.

Das Punk-Movement der späten 1970er Jahre brachte echte Innovation in den Alltag heimischer Musikerinnen und Musiker: Eine lebendige Do-It-Yourself-Kultur erblühte und erteilte Attributen wie der musikalischen Reduktion, dem Amateurismus und der Totalverweigerung ihre Lebensberechtigung. Diese ästhetischen wie auch ideologischen Ansätze beförderten letztlich auch eine völlig neue Ökologie der Produktion zu Tage, die die Monopolstellung kommerzieller Plattenfirmen allmählich ad absurdum führte: Jeder, der wusste, wie eine Drummachine, ein Synthesizer oder ein 4-Spur-Tape-Recorder zu bedienen war, konnte über Nacht - theoretisch - zum Rockstar, Musikproduzent oder Labelbetreiber werden.

Für die heutige Ausgabe der “FM4 Schnitzelbeats” begeben wir uns in die frühen 1980er Jahre und erkunden eine Spielart von Punk und elektronischer Musik, die man im Allgemeinen „Minimal Wave“ nennt.

Trash Rock Archives

Deton

In besagtem Zeitraum begannen verhaltensauffällige Teenager, Kunststudenten und sonstige Außenseiter, ihre minimalen Klangtüfteleien in die Welt zu tragen. Ein besonders charmantes Beispiel aus heimischen Proberäumen stammt von der reichlich obskuren One-Man-Band Derry aus Wels. Ihre einzige 7“-Veröffentlichung mit dem Namen „Aerobic“ erschien auf dem kleinen Deton Records-Label und war ausschließlich im Eigenvertrieb des ausführenden Musikers erhältlich. Wie man sich erzählt, erfreute sich die Single größter Beliebtheit in den Autodromen und Spielhallen zwischen Linz und Wien. „Aerobic“ überzeugt mit einer kompakten und eigenständigen Klangwelt, die auch heute noch gute Figur auf dem Dancefloor macht - und sich in den letzten Jahren zu einer gesuchten Rarität des Minimal Wave gemausert hat.

Trash Rock Archives

Hochschule für angewandte Kunst in Wien

Im Juni 1984 veröffentlichte die Hochschule für angewandte Kunst in Wien eine Compilation mit dem Namen „15 Tonspuren“. Der programmatische Untertitel der Veröffentlichung: „Akustische Materialisierung von 15 imaginären Filmen/Videos in Form einer Langspielplatte“. Die jeweiligen Recording Artists waren konsequenterweise SchülerInnen und Schüler sowie Lehrende der Kunstuniversität, die freie Hand bei der Umsetzung ihre musikalischen Visionen hatten und der Nachwelt schräge Musik zwischen New Wave, experimentellem Jazz und minimaler Elektronik hinterlassen haben. Die Nummer „Black Helicopter Landing“ von Gary Texas führt uns zudem vor Augen, dass sich auch mit einer Fahrradklingel ganz wunderbar monotone und eingängige Musik zaubern lässt.

Trash Rock Archives

Wiener Brut

Poligam war das Projekt des Linzer Musikschülers Arthur Singer. Angekommen in der Wiener Punk-Szene gründete er im Jahr 1982 die Band, die im Laufe ihrer kurzen Karriere immerhin drei Live-Gigs bestreiten würde. Erfreulicherweise fertigte die Formation seinerzeit auch einige Studioaufnahmen an, die im Jahr 1984 im Soundtrack des Underground-Films „Wiener Brut“ verwendet wurden. Viele weitere, größtenteils unveröffentlichte Stücke erscheinen dieser Tage beim neuen Label Wiener Brut. Die Release Party mitsamt Screening des Filmes „Wiener Brut“ fand übrigens letzten Freitag, am 10.02. im Accordia Schallplatten-Club statt. Die FM4 Schnitzelbeats rocken zum „A-Dur-Funk“ und bedanken sich einmal mehr für die Aufmerksamkeit!