Brand New!

Die Neuvostellungen der Woche: Arcade Fire - "I Give You Power", Depeche Mode - "Where's The Revolution", Goldfrapp - "Anymore", Joe Goddard - "Music Is The Answer"

Arcade Fire - "I Give You Power"

Der Song "I Give You Power" ist klar und unverschleiert ein Protestsong, ein Punkrocklied - es ist nicht zufällig am Tag von Donald Trumps Angelobung zum Präsidenten der USA veröffentlicht worden. Es feiert die Macht des Volkes, die Demokratie, lässt dabei schon auch recht deutlich die Muskeln spielen und zeigt sich kampfbereit. Von wem geht die Macht aus? Wir können auch anders - nämlich die Macht auch wieder wegnehmen. Ein energiegeladener, kaputter Funk, Unterstützung kommt von der Soul-Legende Mavis Staples.

Depeche Mode - "Where's The Revolution"

Die guten, alten Cool Dads des Synthpop steigen auch mal wieder aus der Kiste. Manchmal können sie's ja immer noch, da entsteht aus der freundlichen Reibung zwischen Martin Gores Melancholie-Techno und Dave Gahans messianischer Rock'n'Roll-Pose nachtschwarz schimmerndes Hitmaterial. Diesmal wird es politisch: dunkler Elektronik-Gospel, digitaler Rock, Überschwang, Hymne, Aufruf zum Aufstand. Pop und Politik, so kann es auch gehen.

Goldfrapp - "Anymore"

Im März kommt das neue Album von Goldfrapp: "Silver Eye" heißt die Platte, mittlerweile ihr schon - wer ahnt es - siebter Longplayer. Der Vorbote nimmt kleine Feinjustierungen im System des englischen Duos vor: Wie gehabt basteln Goldfrapp stylischen Disco-Pop voller Glam und Laszivität, immer mit leichter Schräglage und einem halben Auge Richtung TripHop. Diesmal jedoch etwas forscher, verbogener, dreckiger als gewohnt. Drückt auf den Dancefloor, mit Eleganz.

Joe Goddard - "Music Is The Answer"

Joe Goddard on Facebook

Joe Goddard ist ein schöner, bunter Hund: Mit seiner Haupt-Combo Hot Chip schmiedet er die feinste Hybrid-Musik zwischen Dancefloor, Schlafzimmer-Soul, Digital-Folk und Kraftwerk-Kinderliedern. Mit seinem Duo The 2 Bears verschmilzt er Clubmusik, Dub, Dancehall und Weltmusik, solo hat sich's bislang eher um Techno, House und Poststep gedreht. Bald kommt ein neues Album, in der Vorabsingle findet alles wunderlich zueinander: Pop, Disco, Ekstase und Sehnsucht. Ja: Music is the Answer







FM4 Charts Jeden Samstag 17-19 Uhr und danach für 7 Tage im FM4 Player und übersichtlich in Listenform.