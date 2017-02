Garish kommen zu Besuch

Die Band macht eine Pause von der Tour und kommt für eine FM4 Private Session zu euch nach Hause.

So eine Konzerttournee kann ganz schön anstrengend sein. Besonders schön ist es da, wenn man als Band mal wo einkehren kann - an einen gemütlichen Herd, für einen Kaffee und ein bisschen gute Musik. Von 9. - 11. März legen Garish eine Pause vom Tourstress ein und kommen für ein Privatkonzert im besonderen Rahmen zu euch zu Besuch.

Gelassene Pendelbewegungen Auf dem siebenten Album "Komm schwarzer Kater" erfinden sich Garish neu. Weiterlesen.

Anfang Februar haben Garish mit "Komm Schwarzer Kater" ihr bereits siebentes Album veröffentlicht. Verändert hat sich einiges seit der letzten Platte, die vor knapp drei Jahren veröffentlicht wurde: Gitarrist Christoph Jarmer hat die Band verlassen und "Komm Schwarzer Kater" ist ausnahmsweise in Wien und nicht in der Haus-und-Hof-Location, der Cselley Mühle produziert worden.

Herausgekommen ist ein Album zwischen aktueller Dringlichkeit und routinierter Entschleunigung, auf dem souverän das Herz, die Welt und die Menschen darauf besungen werden. Und obwohl das Piano nicht das hervorstechendste Instrument auf "Komm Schwarzer Kater" ist, haben Garish einen Wunsch für die möglichen Locations der Private Sessions: Schön wäre es, wenn es ein Klavier am Veranstaltungsort gäbe. Denn möglicherweise hat die Band etwas ganz besonderes für die Shows im kleinen Rahmen geplant.

Garish Live

3.3.: ST. PÖLTEN, Freiraum

4.3.: OSLIP, Cselley Mühle

9.3.: LINZ, Posthof

10.3.: INNSBRUCK, Weekender

11.3.: VILLACH, Kulturhofkeller

16.3.: GRAZ, ppc

17.3.: SALZBURG, Arge

18.3.: DORNBIRN, Spielboden

23.3.: KREMS, Kino im Kesselhaus

24.3.: WIEN, Arena

26.3.: MÜNCHEN, Milla Garish auf Facebook

FM4 Private Sessions mit Garish

Wohnt ihr in Oberösterreich, Salzburg, Tirol oder Kärnten, seid Garish-Fans, habt ca. 40 Freunde, die ihr einladen könnt und nennt eine spezielle Location für so einen Anlass euer Eigen - zum Beispiel einen außergewöhnlichen Dachboden, eine Hütte im Wald, ein Baumhaus am See, einen schönen Partykeller oder eine Wohnung mit besonderem Charme? Dann könnt ihr euch jetzt für eine exklusive FM4 Private Session mit Garish bewerben - inklusive Meet & Greet mit der Band.

Drei Termine stehen zur Auswahl, die sich zeitlich an die Tour von Garish anpassen (die Tourtermine der Band gibt es rechts zu sehen).

Schöne Locations werden für folgende Orte und Termine gesucht:

Donnerstag, 9.3.: Oberösterreich

Freitag, 10.3.: Tirol, Salzburg

Samstag, 11.3.: Salzburg, Kärnten

Bewirb dich für die FM4 Private Sessions und schick' ein Foto deiner ganz besonderen Indoor-Location an game.fm4@orf.at.

Einsendeschluss ist der 27. Februar!