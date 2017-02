Habe die Ehre: Brombeere!

Der neue FM4 Schlecker sieht spitze aus, schmeckt nach Brombeere und kann hier kisterlweise gewonnen werden.

In einem aufwendigen Marktforschungsverfahren, bei dem wir weder Kosten, Mühen, Flipcharts noch Reinraumanzüge gescheut haben, wurde die neue Geschmacksrichtung des FM4 Schleckers bestimmt: Brombeere, it is.

Radio FM4

In einer schnittigen Verpackung in schickem schwarz/gelb steckt er also nun, der neue FM4 Schlecker und ist ab sofort im FM4 Shop erhältlich.

Mitmachen und gewinnen!

Wer einen kleinen Vorrat an hervorragender Frische und Süße auch bei sich zuhause haben will, der sollte sich dieses Gewinnspiel nicht entegehen lassen: Wir verlosen eine ganze Kiste mit ca. 100 FM4 Schleckern!

Was man dafür machen muss ist folgende Frage beantworten:

Serge Gainsbourgh hat mit "Les Sucettes" einen Song geschrieben, der nur so tut, als würde es darum um Lollipops gehen, aber eine amerikanische Girl Group hatte Ende der 1950er Jahre einen Hit, der sich weitaus unschuldiger und ohrwurmverdächtiger dem Süßkram näherte, wie hieß diese Girlgroup?

Die richtige Antwort, euren Namen und Adresse schickt bitte an game.fm4@orf.at.

Einsendeschluss ist der 20. Februar 2017, 16 Uhr.