Brand New

Die Neuvorstellungen der Woche auf FM4: Dirty Projectors ft. D∆wn - "Cool Your Heart" | Georgia - "Feel It" | Love Hotel Band - "Diamant" | SK Invitational ft. M.O.P. - "We Don't Stop"

Dirty Projectors ft. D∆wn - "Cool Your Heart"

Mitte der Nuller-Jahre waren die Dirty Projectors mit Bands wie Grizzly Bear, TV on the Radio oder dem Animal Collective Teil des gerechtfertigten Hypes um das coole Brooklyn. Alles ist etwas ruhiger geworden. Die Dirty Projectors sind nicht wirklich eine Band, sondern das Projekt von Mastermind David Longstreth, der sein Personal gern großzügig auswechselt. Von hibbeligem Artwave geht’s aktuell verstärkt Richtung R’n’B, mit der Sängerin Dawn ist Longstreth sein bisheriges Meisterstück zwischen den Welten geglückt.

Georgia - "Feel It"

Informationstechnisch ist sehr wenig zu vermelden über die Londoner Musikerin Georgia. Biografische Daten sind kaum bekannt, Familiennamen muss man nicht wissen. Einfach: Georgia. Ihr Debütalbum ist trotz guter Kritiken 2015 ein bisschen untergegangen – das wird sich ändern. Georgia ist Sängerin, Produzentin und – ganz wichtig – Schlagzeugerin. Auf ihrer neuen Single verschwimmen Bubblegum-Pop, Poststep und R’n’B vom Rande des Dancefloors. Glitzerhit.

Love Hotel Band - "Diamant"

Yung Hurn wohin man schaut. Jetzt hat der Autotune-Boy mit ein paar Homies auch noch eine Band gemacht. Ironie am Anschlag, aber nicht bloß Gag und Schabernack, sonder auch mit richtig echtem guten Lied dahinter. Mein Körper, dein Körper – wir verstehen es, wir verstehen uns. Schwülstige Synthesizer-Romantik für den Slowdance in der Schulschikursdisco. Dreampop, Psychedelik, Kuschelrock, Gitarrensolo, Spezialhit für die Schmusestunden.

SK Invitational ft. M.O.P. - "We Don't Stop"

Der HipHop ist immer für unerwartete Kollaborationen oder immerhin Gastfeatures gut. Das Salzburger Kollektiv SK Invitational hat für seine neue Single ein paar schon ein bisschen in Vergessenheit geratene Heroes aus Brooklyn aus dem Schrank gezaubert: M.O.P. – cold as ice. Das Ergebnis ist ein Kracher voller Energie und Saft, burnt, bouncet und groovt wie der Megahit, der er ist. Funk und Fanfaren, Explosion.





