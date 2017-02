FM4 Science Busters: Gletscherwanderung

Kommenden Dienstag kommen schon wieder Weltstars zu den Science Busters in die TV Show. War im November James Randi in Wien zu Gast, so war die Anreise für die Wiener Sängerknaben nicht ganz so weit wie für den großen Zauberkünstler und Skeptiker. Sie haben ihre Glockenstimmen in den Dienst der Wissenschaft gestellt und versucht ein Weinglas zu zersingen. Ob das Gelungen ist, kann man sich ab 22.55 Uhr in ORFeins überzeugen.

Auf FM4 beschäftigen sich die Science Busters jahreszeitgemäß mit Schnee und Eis. Bzw. vielmehr mit Gletschern. In polaren Gegenden bedecken sie weite Teile dieser Gegenden, bei uns findet man sie eher in den Bergen. Heute sind Gletscher weltweit auf dem Rückzug, aber früher war das möglicherweise anders, da gab es sogar Äquator on the rocks. Wann früher das gewesen sein könnte und warum man das vermutet, erklärt Florian Freistetter einem erstaunten Martin Puntigam.

