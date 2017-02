Hoffnun'

Sie schreibe nicht für den Like-button, sondern zum Druckablassen, sagt Puneh Ansari.

Puneh Ansari hat ein Studium der Medienwissenschaften mit einer Arbeit zur Identitätskonstruktion freundlicher Roboter in Spielfilmen abgeschlossen und produziert seit vielen Jahren Kunst im Netz.

Zuerst auf myspace, dann auf facebook.

Die ehemalige Call-Center-Kollegin von Stefanie Sargnagel hat deren Bewundung erworben, indem es ihr gelang, nach zwei Monaten Dienstzeit aus dem Call-Center rausgeschmissen zu werden.

Warum sagen die (erwachsenen) Leute (die selber

schon Jugendliche waren) immer dass die Pubertät

eine schwierige Zeit (für Jugendliche) sein soll weil

sie eine "Identitätskrise", eine "aufregende Zeit" und

"Umbrüche" hätten und sich mit ihren Körpern nicht

auskennen würden?

Das stimmt alles nicht

Das ist ein Märchen der Psychologen das sich die

Erwachsenenlobby bei ihnen gekauft hat um an der

Macht zu bleiben.

Mikrotext Verlag

Die Psychodynamik von Facebook veranlasse Leute viel zu schreiben und zu experimentieren, sagt die Autorin, die einst von ihrer Mutter auf die Plattform eingeladen wurde. Deren Profil ist mittlerweile deaktiviert. Wo dasjenige einer Autorinnen-Kollegin hinverschwunden sei, fragt Puneh auf fb.

Als fb-Enthaltsamer muss ich fb-Nutzer fragen, was auf fb los ist. Facebook, facebook, facebook!

Dank der Autorin und Literatur-Aktivistin Nikola Richter erscheinen Ansaris Texte jetzt auch außerhalb der globalen Like-Maschine. Der Berliner Mikrotext-Verlag präsentiert Puneh Ansaris Printwerk-Debüt unter dem allessagenden Titel Hoffnun'.

"Ich schreibe nicht für den Like-button.

Sondern zum Druckablassen."

sagt Puneh Ansari. "Manchmal gibt es Phasen, da denke ich mir, Scheiße! Hör auf! Du postest gerade einfach ur viel. Und es ist ur scheiße ur vieles. Und ur oft schreibe ich halt nicht."

alle menschen wollen ständig lüften

sie betreten einen raum und begrüßen die leute mit

einem "boah! da stinkts aber pfiatigot maria&josef

da müssma lüften!". dann holen sie giftgas raus und

bringen alle lebewesen um.

Mit einer Lesung, die der Radiosender Ö1 live übertrug, eröffnete

Puneh Ansari in Höchstform eine neue Wiener Kulturinstitution, seit gestern ist sie mit Stefanie Sargnagel auf Lesereise durch die Schweiz.

Latente Apokalyptik wird in ihren Postings handgreiflich.

Fantastischer Realismus? Semieskapismus? Puneh Ansaris Texte sind zugleich höchst zerbrechlich und unzerstörbar solide.

es hat heute nicht geschneit, das waren die blüten von

diesen kirschbäumen. ich wusste gar nicht, dass es so

viele kirschbäume gibt in wien. der april regnet sie uns

auf den beton & befruchtet damit die kirschbäume,

damit es im sommer wieder kirschen gibt am siebensternplatz.

die biologie ist ein wunder.

die natur sagt zwar nix, aber sie weiß dass bäume keine

füße haben und nicht gehen können um aktiv anzubandeln

und zu kopulieren deswegen macht sie das mit

dem wind und zwangsbefruchtet die bäume indem sie

den regen schickt der ihnen ihre frucht vom leib reisst

damit sie zu den bienen fliegt die sie abschlecken und

den nektar ihrer königin vor die füße speiben.