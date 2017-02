Wir suchen Snapchat-ReporterInnen!

FM4 ist wieder auf der BeSt³. Wir informieren euch über leiwande Medien-Jobs und ihr übernehmt unser Snapchat. Deal?

Von 2. bis 5. März schlägt FM4 seine gelben Zelte für bei Österreichs größter Berufs- und Weiterbildungsmesse, der BeSt³, in der Wiener Stadthalle auf.

Du willst irgendwas mit Medien machen? Oder sogar was mit Radio? Dann bist du beim #fm4stand auf der BeSt³ richtig. Wir erzählen von unserer Arbeit bei FM4 und informieren euch über die Möglichkeiten, wie ihr im Radio (und Online-) Journalismus erste Schritte machen könnt.

Radio FM4

Übernehmt unseren Snapchat-Channel

Weil Radio aber schon lang nicht mehr nur Radio (im klassischen Sinn) ist, sondern auch Youtube, Facebook, Instagram, Twitter und eben auch Snapchat, haben wir diesmal etwas Spezielles mit euch vor. Wir suchen Snapchat-ReporterInnen! Kommt während der BeSt³ zum FM4 Stand und übernehmt unseren Channel.

Was euer Auftrag als Snapchat-RedakteurInnen bei der BeSt³ sein wird, werden euch FM4-RedakteurInnen vor Ort genauer sagen. Soviel aber schon vorweg: künstlerische Freiheit schreiben wir groß! Wann ihr vorbei schaut und ob ihr euch 10 Minuten, eine halbe Stunde oder länger Zeit nehmen wollt, bleibt euch überlassen.

Schreibt uns ein kurzes Mail an game.fm4@orf.at, wenn Lust habt, Snapchat-ReporterIn auf der BeSt³ zu sein, oder wenn ihr noch Fragen zu unserer Aktion habt. Ihr könnt aber auch spontan ohne Anmeldung am FM4 Stand in der Stadthalle vorbeikommen.

Radio FM4 Alle Infos zur BeSt³ 2017 Dieses Jahr werden etwa 320 Aussteller auf Österreichs größter Berufsmesse erwartet

Talente gesucht: 10 secs of Fame

Außerdem suchen wir am FM4 Stand besondere Talente. Du kannst deinen Namen tanzen, mit deinen Ohren wackeln, oder die FM4 Senderkennung mit deinen Achseln furzen – wir suchen genau dich. Deine 10 Seconds of fame über den FM4 Snapchat Kanal sind dir sicher.

Achja: Die FM4 Ente wird natürlich auch anwesend sein. Und wir verteilen gratis Poster und unsere brandneuen Schlecker.

Wann? Wo?

Donnerstag 02.03. – Sonntag 05.03. jeweils von 09:00 – 18:00 in der Wiener Stadthalle