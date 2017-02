Die Aufdeckerin - "Wir gegen die anderen"

Exzessiv enthüllt: Weltpolitisch herrschen feindselige Tendenzen. Warum? Weil man sich nicht selbst kitzeln kann.

Dass man aktuelle Schlagzeilen mit schlechten Filmplots verwechselt, ist ja nichts Neues. Aber dass jetzt auch noch das Genre Krimi bespielt wird, finde ich überzogen. Wurde doch dem Halbbruder von Nordkoreas Staatsoberhaupt Kim Jong Un auf einem Flughafen von einer Frau ein offensichtlich vergiftetes Tuch ins Gesicht gewischt. Und kurze Zeit später war er tot. Was ist denn bitte gerade in unserer Welt los, liebe Ohren?

CC BY 2.0 www.flickr.com/mliu92

Laut dem Jahresbericht 2016 von der Menschrechtsorganisation Amnesty International: Nichts Gutes. In diesem Bericht wurden 159 Staaten analysiert. Davon wurden in 23 Ländern Kriegsverbrechen begangen und in 22 sind Menschen ermordet worden, die sich friedlich für ihre Rechte eingesetzt haben. Das ist unfassbar. Zusammenfassend warnt Amnesty International vor einer globalen Tendenz „Wir gegen die anderen“. Aber was haben uns denn die anderen getan? Wer sind denn diese anderen überhaupt? Und wie wird das weitergehen?

"Die Aufdeckerin" wird gesprochen und geschrieben von Antonia Stabinger. Sie ist Kabarettistin, schreibt und spielt im Theaterkabarett-Duo Flüsterzweieck.

Diese Frage ist allumfassend und komplex genug, um meinem Aufdeckerinnentalent optimal zu entsprechen. Mit flugsen Sohlen mache ich die eine Person ausfindig, die mir hier wirklich weiterhelfen kann: Professor Frohbert Kartenhausinger. Doch als ich ihn auf der Fakultät für Zukunftsforschung besuchen will, heißt es, er habe sich kurzfristig aus der Forschung zurückgezogen und einen Ponyhof gegründet. Egal - dann muss der Apfel eben zum Pferd kommen! Gnadenlos lasse ich mir die Adresse aushändigen. Dort angekommen überrascht mich ein fröhlicher, wenn auch entrückter kleiner Mann. Das muss Kartenhausinger sein!