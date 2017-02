FM4 Acoustic Session mit Milky Chance

Passend zum Frühling veröffentlichen Milky Chance Mitte März ihr zweites Album "Blossom". Im Akustik Studio stellen sie "Cocoon" nun live vor.

Ihre Weltkarriere haben sie auf einem melancholischen Grundstein namens "Stolen Dance" aufgebaut. In vier Jahren haben sich knapp 300 Millionen Clicks angesammelt.

Die FM4 Acoustic Session mit Milky Chance: Heute in FM4 Connected (15-19Uhr) und danach 7 Tage im FM4 Player.

Susi Ondrusova

Mit ihrem Debütalbum "Sadnecessary" sind Milky Chance in den USA, Australien oder Südamerika aufgetreten und natürlich auch zahlreiche Europa Touren absolviert. Im Zuge ihrer "Before Blossom" Konzerte haben sie ihr neues Albummaterial auch in Österreich vorgestellt und waren bei einer FM4 Acoustic Session zu Gast. "Wir sind eine Bauch-Band, keine Kopf-Band!" meint Sänger und Gitarrist Clemens auf die Frage wie sie die Arbeit an den neuen Songs angegangen sind. Ihr Song "Cocoon" behandelt die "Sehnsucht nach einem Ort, den man finden will oder braucht um Abstand von allem zu bekommen um wieder zu sich zu finden, zu reflektieren und die innere Ruhe wieder zu stärken. Sich zu isolieren um wieder klarzukommen!"

Welche musikalischen Genre-Anleihen sie in ihren neuen Songs verarbeiten oder welches Instrument auf "Blossom" prominent vertreten ist (Spoiler: es ist ein Durschschlagzungeninstrument) das wird man alles auf "Blossom" hören, wenn das Album Mitte März erscheint. Bis dahin heisst es: zwei Stimmen, zwei Gitarren und eine Seidenraupe.