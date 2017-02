Liveticker zur Oscarnacht

Trump-Protest statt Oscar-Party, ein syrischer Kamermann, der nicht einreisen darf, eine zurückgezogene Nominierung und Lagerfeld und Meryl Streep streiten. Vorbereitung auf die Oscarnacht.

Liveticker zur Oscarnacht: Heute, 26. Februar 2017 ab 23 Uhr 20

Heute Nacht werden die Oscars in Los Angeles verliehen, begleitet hier von mir am Laptop-Klavier. Bevor es losgeht, hier noch ein kleines Link-Buffet als Vorbereitung auf die Nacht des Filmpreises, bei der wohl die Redner auffallen werden, die kein politisches Statement abliefern, wenn sie sich den Oscar abholen.

Schon auf der jährlichen "Women in Film"-pre-Oscar-Party hat Brie Larson - letztes Jahr für ihre Rolle in "Room" ausgezeichnet - sich klar positioniert. "Let's change the world", sagt Larson, doch auch so große Vorhaben müssen klein anfangen, mit gutem Beispiel vorangegangen ist die Schauspiel-Agentur UTA. Die hat die Oscarparty abgesagt und hat stattdessen am 24.02 mit einer Veranstaltung namens "United Voices" abgehalten, mit der man gegen Trumps "anti immigrant sentiment" protestieren möchte. 250 000 Dollar wurden an die "American Civil Liberties Union" und an das "International Rescue Committee" gespendet. Das hilft dem syrischen Kameramann der oscarnominierten Doku "The White Helmets" leider auch nicht, Khaled Khateeb wurde die Einreise in die USA verweigert.

Asghar Farhadi, der iranische Regisseur des oscarnominierten "The Salesman" hat bereits vor einem Monat angekündigt, nicht zu den Oscars zu kommen. Sadiq Khan - Bürgermeister von London - hat als Reaktion auf Trumps travel ban ein Screening von "The Salesman" bei freiem Eintritt am Trafalgar Square für heute Abend organisiert. Danach kann man immer noch zuhause Oscars schauen.

Gemeinsam mit Farhadi haben auch die anderen in der Kategorie "Best Foreign Film" nominierten RegisseurInnen ein Statement zur US-Politik abgegeben und widmen den Oscar ihrer Kategorie, wer auch immer ihn dann gewinnen mag - jenen Journalisten, Aktivisten, "who uphold freedom of expression and human dignity – values whose protection is now more important than ever."

Aber auch, wenn dieses Jahr alles von einem Sentiment des politischen Widerstands durchzogen ist, sind das natürlich schon immer noch die Oscars - und somit gibt's auch mehr als genug Platz für Geschichten über die Auseinandersetzung zwischen Meryl Streep und Karl Lagerfeld. Oder ausführliche "previously on.."-Artikel über den unterhaltsamen feudzwischen Oscarhost Jimmy Kimmel und Matt Damon (nominiert als Produzent für "Manchester by the Sea").

Falls jemand jetzt doch noch das dringende Gefühl hat, sich _alle_ nominierten Filme anzusehen. Die "Honest Trailer" Oscar Edition hilft weiter. Ebenso die "Honest Poster".

Ein paar Dinge zum Oscar Luncheon-Foto: Ich kann Damien Chazelle nirgends finden, Casey Affleck wird immer mehr zu Joaquin Phoenix in "I'm not here", schade, dass man die beiden Ex-"Mickey Mouse Mitglieder" Justin Timberlake und Ryan Gosling nicht nebeneinander gesetzt hat, Pharrell WIlliams trägt wohl "Hidden Figures" zu Ehren einen "Nasa"-Sweater, der Herr rechts von Viola Davis lacht jetzt wohl nicht mehr so, denn seine Oscarnominierung wurde wegen "telephone lobbying" zurückgezogen. Außerdem will ich so Socken wie der Herr rechts von Mahershala Ali.

Es ist kein harter Job und sehr viele werden ihn machen, ich hoffe, wir sehen uns dann hier so ab 23.20, wenn dann bald die Show zu Ehren der Haare von Andrew Garfield, vulgo Oscars 2017, beginnt. Here's to the hearts that ache. / Here's to the mess we make. und natürlich Fugazi, fugazi. It's a whazy. It's a woozie. It's fairy dust.